Shasivari: Integrimi evropian kërkon transformim institucional, jo thjesht harmonizim të ligjeve

Ministri i Drejtësisë Jeton Shasivari, gjatë fjalës së tij në forumin “Kontributi i Dialogut të Strukturuar në Procesin e Integrimit Evropian të Republikës së Maqedonisë së Veriut: Nga ‘Themelet’ dhe Më tej”, theksoi se integrimi evropian i vendit duhet parë si një transformim thelbësor i institucioneve dhe shërbimeve publike, e jo vetëm si proces i përshtatjes së legjislacionit.
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Ai shtoi se integrimi evropian nuk nënkupton vetëm harmonizim të ligjeve, por një transformim të institucioneve, të mënyrës së punës dhe të mënyrës se si qytetarët i ndiejnë rezultatet e reformave.
Po ashtu, Shasivari nënvizoi rëndësinë e dialogut të strukturuar, i cili bën të mundur që reformat të perceptohen si pjesë e një kuadri më të gjerë evropian që lidh sundimin e ligjit, kapacitetin institucional, burimet njerëzore, dixhitalizimin, stabilitetin financiar dhe cilësinë e shërbimeve publike.
Ministria e Drejtësisë, në cilësinë e koordinatores së Kapitullit 23 për Gjyqësorin dhe të Drejtat Themelore, është e përkushtuar për zbatimin e përparësive reformuese të përcaktuara në Agjendën e Reformave, si dhe për ndjekjen e rekomandimeve të Komisionit Evropian, misioneve vlerësuese dhe punës së Nënkomitetit për Drejtësi dhe Punë të Brendshme.
Lidhur me Agjendën e Reformave, Shasivari vuri në dukje se ajo i lidh reformat me masa, afate dhe rezultate konkrete. Sipas tij, detyra e autoriteteve është që këto arritje të mos mbesin vetëm në dokumentet strategjike, por të bëhen të dukshme në punën e institucioneve dhe në shërbimet që u ofrohen qytetarëve.
Në fund, ai kujtoi se Maqedonia e Veriut tashmë merr pjesë në mekanizmat më të gjerë evropianë për sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe mbrojtjen e të drejtave themelore, gjë që hap mundësi shtesë për shkëmbimin e përvojave, praktikave dhe standardeve evropiane.