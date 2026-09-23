ASH sfidon VLEN: Ku mbeti premtimi për ndalimin e arrestimit të ish-ushtarëve të UÇK-së?

Aleanca për Shqiptarët ka reaguar ashpër pas ndalimit të Fadil Pushkollit, ish-pjesëtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, i cili u arrestua mbrëmë nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut në bazë të një fletarreste të lëshuar nga Serbia.
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Nga kjo forcë politike kërkohet një përgjigje e menjëhershme nga koalicioni VLEN lidhur me këtë incident.
Në reagimin e tyre, ASH rikujton deklaratën e 15 marsit 2025, kur Izet Mexhiti njoftoi publikisht se ishte arritur një marrëveshje për t’i dhënë fund ndalimeve të ish-ushtarëve të UÇK-së në pikat kufitare të Maqedonisë së Veriut dhe premtoi një zgjidhje ligjore, sistemore dhe afatgjatë. “Pas një çerek shekulli në poste publike dhe qeverisëse, Izet Mexhiti vijon t’u flasë shqiptarëve me premtime për ‘zgjidhje të përhershme’. Megjithatë, realiteti aktual tregon krejt të kundërtën,” thuhet në reagim.
ASH thekson se ky nuk është një rast i izoluar dhe shtron pyetjen se çfarë ndodhi me atë marrëveshje. Ata përmendin arrestimin e Blerim Ramadanit në korrik 2024 dhe ndalimin e Emin Bajramit në shkurt 2025, duke i shtuar listës tani edhe rastin e Fadil Pushkollit. “VLEN ka detyrimin të sqarojë opinionin publik se çfarë vlere kanë premtimet e tyre, kur ish-pjesëtarët e UÇK-së vijojnë të përballen me urdhërarreste serbe në territorin e Maqedonisë së Veriut,” vijon reagimi.
Në fund, Aleanca për Shqiptarët u bën thirrje institucioneve kompetente për transparencë absolute në rastin e Fadil Pushkollit, duke kërkuar respektimin e plotë të të drejtave të tij dhe një shpjegim urgjent mbi bazën ligjore të ndalimit të tij. Ata i drejtohen VLEN-it me një pyetje të drejtpërdrejtë: “Ku mbeti ‘zgjidhja e përhershme’ që iu premtua qytetarëve? Pushteti nuk matet me premtime, por me arritje konkrete.”