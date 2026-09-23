Mirënjohje për policin hetues Vehap Morina pas ndërhyrjes në përleshjen e armatosur në Prizren

Më 19 shtator, në hyrje të autostradës “Ibrahim Rugova” në Prizren, shpërtheu një përleshje mes katër personave, dy prej të cilëve ishin të armatosur.

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Në këtë situatë me rrezik të lartë, hetuesi policor Vehap Morina ndërhyri pa hezitim, duke shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm të ngjarjes.

Për guximin dhe profesionalizmin e treguar, Drejtori Rajonal i Policisë në Prizren, kolonel Faton Alija, i ndau atij një mirënjohje.

Ceremonia e dorëzimit të mirënjohjes u mbajt më 21 shtator, në prani të stafit komandues të Drejtorisë Rajonale të Policisë në Prizren.


Shtuar 23.09.2026 11:12

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