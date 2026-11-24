Administrata Trump po avancon një projekt të ri për ristrukturimin e Aleancës Veriatlantike, të quajtur “NATO 3.0”, i cili sjell një transformim thelbësor në mënyrën se si garantohet siguria e kontinentit evropian.
Në kuadër të kësaj qasjeje, shtetet e Evropës do të mbajnë barrën kryesore për mbrojtjen konvencionale të rajonit, teksa Shtetet e Bashkuara do të tkurrin angazhimin e tyre ushtarak, por do të vijojnë të luajnë rolin dominues në parandalimin bërthamor.
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Raportimet e Bloomberg theksojnë se strategjia e Pentagonit ka ngjallur shqetësim mes partnerëve evropianë, ngaqë një reduktim i shpejtë i pranisë amerikane rrezikon të hapë zbrazëtira në sigurinë kontinentale dhe t’i japë përparësi Rusisë.
Elbridge Colby, nënsekretari amerikan i Mbrojtjes për Politikë Strategjike, është një nga arkitektët kryesorë të kësaj strategjie. Sipas tij, Evropa zotëron potencialin ekonomik dhe demografik për të marrë mbi vete pjesën dërrmuese të mbrojtjes së vet.
Ky orientim i Uashingtonit lidhet gjithashtu me intensifikimin e rivalitetit me Kinën, çka po e shndërron hapësirën Indo-Paqësore në një përparësi gjithnjë e më të madhe për politikën ushtarake të SHBA-së. Për këtë arsye, administrata Trump synon të zhvendosë burimet ushtarake dhe u kërkon aleatëve evropianë të rrisin ndjeshëm kontributin me forca tokësore, ajrore dhe detare.
Pavarësisht kësaj, nuk bëhet fjalë për një dalje të plotë të Shteteve të Bashkuara nga NATO, por për një rishpërndarje të përgjegjësive brenda saj.
Procesi ka shkuar tashmë përtej fazës së diskutimeve teorike. Pentagoni po analizon aktualisht praninë ushtarake të SHBA-së në Evropë për të përcaktuar se cilat forca dhe infrastrukturë do të qëndrojnë në kontinent.
Në takimin e mbajtur në Bruksel më 17 nëntor, Colby u shpreh se shpresonte që ky proces të përfundonte deri më 1 dhjetor. Ndërkohë, ministri suedez i Mbrojtjes, Poul Jönsson, ka bërë me dije se mesazhi i administratës amerikane është që Evropa të marrë përsipër pjesën më të madhe të parandalimit konvencional deri në vitin 2028.
Ky afat shihet si i vështirë për t’u arritur, sepse ngritja e kapaciteteve ushtarake evropiane kërkon kohë, fonde të konsiderueshme, prodhim të sistemeve të reja të armatimit dhe përgatitje të personelit.
Një analizë e Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (CSIS) tregon se Pentagoni po vlerëson disa skenarë për shkurtimin e kapaciteteve të SHBA-së në Evropë.
Ndër masat e mundshme përmendet reduktimi i avionëve luftarakë amerikanë që marrin pjesë në planet e mbrojtjes së NATO-s nga rreth 150 në 100. Po ashtu, po diskutohet tërheqja e tetë avionëve furnizues me karburant dhe shkurtimi i avionëve të zbulimit detar nga 26 në 15.
Gjithashtu po merren në konsideratë shkurtime të kontributit të bombarduesve strategjikë amerikanë dhe të njësive detare që mbështesin mbrojtjen e Evropës.
Aleatët evropianë kanë si shqetësim kryesor rrezikun që Shtetet e Bashkuara të zvogëlojnë praninë ushtarake përpara se vendet e kontinentit të kenë ndërtuar kapacitetet e nevojshme për ta kompensuar këtë zbrazëtirë.
Një skenar i tillë mund të dobësojë për një periudhë mbrojtjen e krahut lindor të Aleancës, sidomos përballë kërcënimeve që mund të vijnë nga Rusia.
Bloomberg vlerëson se kjo situatë mund t’i ofrojë përparësi Vladimir Putinit. Kjo sepse ekzistenca e ombrellës bërthamore të SHBA-së nuk nënkupton detyrimisht mbrojtje ndaj rreziqeve konvencionale, përfshirë një sulm ushtarak të kufizuar, cenimin e kufijve të një shteti anëtar ose operacionet hibride.
Një aspekt tjetër me peshë ka të bëjë me industrinë e mbrojtjes. Megjithëse Uashingtoni kërkon që Evropa të rrisë pavarësinë ushtarake, administrata Trump nuk dëshiron që kompanitë e SHBA-së të lihen jashtë programeve kryesore evropiane të armatimit.
Reuters raporton se Colby u ka bërë thirrje kohët e fundit partnerëve evropianë që t’i mbajnë të hapura dyert për industrinë ushtarake të SHBA-së, duke nënvizuar peshën e sistemeve të avancuara, si avionët luftarakë F-35.
Evropa kështu gjendet përpara një dileme: të forcojë autonominë e saj ushtarake, por njëkohësisht të mos e shkëputë bashkëpunimin dhe varësinë teknologjike nga Shtetet e Bashkuara.
Ndërkaq, sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, po kërkon ta paraqesë këtë ndryshim si një shans për fuqizimin e Aleancës. Sipas tij, ndërtimi i një shtylle evropiane më të fortë, me një kontribut më të lartë edhe nga Kanadaja, mund ta bëjë NATO-n më efektive dhe të përmirësojë ekuilibrin mes dy brigjeve të Atlantikut.
Në samitin e Hagës të vitit 2025, aleatët vendosën që shpenzimet për mbrojtjen dhe sigurinë të arrijnë në 5% të Prodhimit të Brendshëm Bruto deri në vitin 2035. Prej kësaj përqindjeje, 3.5% do të drejtohet për shpenzime të drejtpërdrejta ushtarake dhe 1.5% për investime më të gjera në fushën e sigurisë.
Sidoqoftë, afati i vitit 2028, i caktuar nga Uashingtoni për marrjen e përgjegjësive më të mëdha nga ana e Evropës, është shumë më i hershëm se objektivi i vitit 2035 për përmbushjen e zotimeve të reja financiare.
Në fund të fundit, debati rreth “NATO 3.0” nuk lidhet vetëm me ndarjen e barrës financiare të mbrojtjes, por edhe me të ardhmen e sigurisë evropiane dhe aftësinë e Aleancës për t’iu kundërvënë kërcënimeve, në një moment kur marrëdhëniet me Rusinë mbeten të tensionuara.