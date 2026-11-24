Individët që shfaqin më shumë hapje ndaj përvojave të reja rezultuan më të prirur të mos kishin një partner romantik, ndërsa ata që morën pikë më të larta në ekstraversion, ndërgjegjshmëri dhe pajtueshmëri kishin më shumë mundësi të ishin të përfshirë në një lidhje.
Këto janë disa prej gjetjeve të një punimi shkencor të publikuar në revistën Journal of Personality.
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Studiuesit shqyrtuan 14 cikle të një sondazhi afatgjatë të kryer në Gjermani. Të anketuarit treguan nëse kishin një lidhje romantike dhe plotësuan pyetësorë që vlerësonin pesë tipare kryesore të personalitetit: hapjen ndaj përvojave, ekstraversionin, neuroticizmin, ndërgjegjshmërinë dhe pajtueshmërinë. Gjithashtu u matën narcizmi, makiavelizmi dhe tiparet psikopatike, që në psikologji njihen si triada e errët.
Disa prej këtyre lidhjeve ishin më të dukshme te femrat dhe disa të tjera te meshkujt.
Hapja ndaj përvojave, një karakteristikë që përfshin kureshtjen dhe krijimtarinë, u shoqërua me mundësi më të mëdha për të qenë pa partner; kjo lidhje u vu re më shumë te gratë. Nga ana tjetër, ekstraversioni, i cili ka të bëjë me prirjen për shoqëri dhe komunikim, lidhej me gjasa më të larta për të pasur një lidhje, sidomos te burrat. Ndër burrat, edhe neuroticizmi më i lartë, që nënkupton prirjen për të përjetuar shpesh ankth dhe emocione negative, lidhej me gjasë më të madhe për të mbetur pa partner.
Gjetjet ndryshonin edhe sipas llojit të narcizmit. Prirja për të kërkuar admirim lidhej me probabilitet më të lartë për të qenë pa partner, veçanërisht te gratë. Lidhja me narcizmin rival ishte më e pranishme te burrat. Tiparet psikopatike, si impulsiviteti dhe ndjeshmëria e ulët ndaj të tjerëve, shoqëroheshin gjithashtu me më shumë gjasa për të mos pasur partner. Pjesëmarrësit me vlera më të larta në makiavelizëm, që lidhet me manipulimin në raportet me të tjerët, kishin më shumë gjasa të ishin në një lidhje.
Sipas autorëve, tiparet e personalitetit mund të kenë peshë të ndryshme në etapa të ndryshme të një marrëdhënieje, që nga tërheqja e parë e deri te mbajtja e lidhjes. Ata mendojnë se ndërgjegjshmëria, e cila përfshin përgjegjshmërinë dhe përpikmërinë, mund të ndihmojë për të ruajtur një marrëdhënie, kurse hapja ndaj përvojave mund të lidhet me një prirje më të ulët për t’u angazhuar në një lidhje afatgjatë. Megjithatë, këto mbeten shpjegime të mundshme; studimi konstatoi lidhje statistikore dhe nuk përcaktoi shkakun.
Të dhënat e regjistrimit në Angli dhe Uells tregojnë se përqindja e moshës 30-34 vjeç që nuk ishin të martuar ose nuk kishin lidhur partneritet civil u rrit nga 49,2 për qind në 2011 në 58,9 për qind në 2021. Kjo shifër pasqyron statusin ligjor dhe përfshin edhe njerëz që mund të kenë një lidhje romantike.
Bashkautori i studimit, Elyakim Kislev, thekson se statusi i marrëdhënies tregon vetëm një pjesë të historisë. Sipas tij, për të kuptuar se sa të kënaqur janë njerëzit me jetën pa partner, duhet të merren parasysh edhe mënyra se si e përjetojnë atë dhe pritshmëritë që shoqëria vendos mbi ta.