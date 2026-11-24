Një teknologji e re komunikimi synon të mundësojë lidhjen e telefonave të zakonshëm drejtpërdrejt me satelitë, pa pasur nevojë për pajisje shtesë, dhe potencialisht të ndryshojë mënyrën e funksionimit të internetit në mbarë botën.
Siç raporton New Scientist, sistemi Direct-to-Cell është projektuar që telefonat celularë të komunikojnë me satelitët në orbitën e ulët të Tokës.
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Kjo mund t’u sigurojë njerëzve mundësi komunikimi në vende ku nuk ka infrastrukturë të zakonshme të rrjeteve celulare.
Teknologjia mund të ketë rëndësi të veçantë në rastet kur qeveritë ndërpresin internetin. Zëvendësministri i Komunikimeve i Iranit ka thënë se bllokimi i komunikimeve mund të bëhet shumë më i vështirë, pasi kjo lidhje nuk do të mbështetet te rrjetet tokësore tradicionale.
SpaceX dhe AST SpaceMobile janë ndër kompanitë që po investojnë miliarda dollarë në këtë fushë. SpaceX planifikon të zhvillojë një gjeneratë të re satelitësh gjatë vitit 2027, kurse zgjerimi komercial i shërbimit pritet në gjysmën e parë të vitit 2028.
Megjithatë, sfidat teknike dhe ligjore mbeten, ndaj përfundimi i ndërprerjeve të internetit nuk është ende realitet.