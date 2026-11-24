«Askush nuk e kupton mekanikën kuantike», ishte batuta e fizikanit Richard Feynman, i cili në vitin 1965 mori çmimin Nobel për fizikë për punën e tij në këtë fushë.
Edhe Albert Ajnshtajni, një prej figurave pioniere të teorisë kuantike, shprehte mosbesim ndaj disa prej veçorive të saj, duke thënë: «Zoti nuk luan zare me universin».
Të lidhura
None found
Sidoqoftë, hakerëve dhe kriminelëve kibernetikë mund t’u duhet së shpejti të përballen me paradokset e fizikës kuantike, nëse synohet që sulmet e tyre të bllokohen që në fillim.
Një ekip shkencëtarësh në Institutin Kombëtar të Standardeve dhe Teknologjisë (NIST) në SHBA thotë se ka arritur një përparim të rëndësishëm, i cili mund të përcaktojë me siguri nëse dikush ndodhet vërtet në vendin që deklaron.
Metoda mund të ndihmojë në parandalimin e mashtrimeve të sofistikuara përmes phishing-ut dhe të videove të rreme të krijuara me teknika deepfake.
Studiuesit përdorën pajisje të posaçme me ndjeshmëri shumë të lartë dhe zbuluan se veçoritë e mekanikës kuantike mund të mbyllin boshllëqe që u lejojnë edhe mashtruesve të zotë të kapërcejnë disa sisteme verifikimi online të bazuara në këtë teknologji.
Ideja është që teknologjia kuantike të krijojë një lidhje të pandërprerë mes realitetit fizik dhe atij digjital, duke kontrolluar lëvizjen e grimcave të dritës, të njohura si fotone.
Sipas fizikës kuantike, dy fotone mund të jenë të «ngatërruara» me njëri-tjetrin: matja e njërës grimcë zbulon në mënyrë të pashpjegueshme vendndodhjen e tjetrës, edhe kur ato ndodhen në skaje të kundërta të një galaktike.
Meqë fotonet udhëtojnë me shpejtësinë e dritës, një haker do të duhej ta arrinte këtë shpejtësi për të ndërhyrë gjatë verifikimit. Kjo nuk është e mundur, pasi asnjë objekt me masë nuk mund të lëvizë me shpejtësinë e dritës.
Në një studim të botuar në revistën shkencore Nature, ekipi i NIST-it shpjegon se metoda mund të vërtetojë nëse një person ndodhet realisht në një vend të caktuar, si bankë apo ndërtesë qeveritare, dhe jo nëse dikush po e mashtron sistemin nga një laptop.
Zbatimi i teknikës në praktikë mund të kërkojë deri në një dekadë. Megjithatë, ajo mund të mbrojë të dhëna personale, përfshirë informacionin shëndetësor, si dhe të pengojë sulmet phishing të kryera përmes telefonit ose videos.
Aplikimet e mundshme shtrihen edhe te mbrojtja nga sulmet kibernetike e infrastrukturës, si termocentralet dhe sistemet e furnizimit me ujë.
Zhvillimi i inteligjencës artificiale (IA) ka sjellë mashtrime me video dhe zë të rremë që dallohen gjithnjë e më me vështirësi. Gjithashtu, janë shtuar shqetësimet se ngjarje si sabotimi i fundit i frigoriferëve në supermarketet franceze mund të përsëriten më shpesh dhe të bëhen më të vështira për t’u ndalur.
Ndërsa bashkimi i IA-së me informatikën kuantike mund t’u japë më shumë fuqi hajdutëve, e njëjta teknologji mund të vihet në shërbim të mbrojtjes dhe të përdoret kundër sulmuesve.
«NIST dhe shumë organizata e kompani të tjera kërkimore po zhvillojnë teknologjitë që do të mbështesin një rrjet të tillë kuantik», tha Krister Shalm, fizikan në NIST.