Google ka nisur integrimin e Google Wallet në modalitetin AI të motorit të kërkimit. Gjatë javëve të ardhshme pritet të përfshihen edhe Google Drive dhe aplikacioni Gemini, duke u dhënë përgjigjeve mundësinë të marrin në konsideratë dokumentet dhe bisedat e përdoruesit, nëse ai zgjedh t’i lidhë shërbimet.
Këto lidhje të reja po shtohen përmes Personal Intelligence, një funksion që përshtat përgjigjet duke u mbështetur në të dhënat e aplikacioneve të lidhura me llogarinë. Deri më tani, përdoruesit mund të integronin Gmail, Google Calendar dhe Google Photos. Përdorimi i këtij funksioni mbetet në dorën e tyre: lidhjet mund të aktivizohen ose çaktivizohen në çdo kohë.
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Si do të funksionojnë integrimet?
Sipas Google, lidhja me Wallet mund t’i ndihmojë përdoruesit të ndjekin synimet financiare, të gjejnë mënyra për të kursyer në shpenzimet e përditshme dhe të përfitojnë më shumë nga pikët apo avantazhet e kartave të kreditit. Sistemi do të ketë qasje vetëm për lexim te të dhënat financiare dhe nuk do të mund të kryejë transferta, të administrojë apo të investojë paratë e përdoruesit.
Kur të lidhet me Google Drive, modaliteti AI do të mund të përdorë të dhëna nga dokumentet, fletëllogaritëset dhe skedarët PDF. Si rast përdorimi, kompania përmend krijimin e një plani individual për deklarimin e taksave, duke u bazuar në dokumentet që përdoruesi ka ruajtur në Drive.
Integrimi i Gemini do të lejojë kalimin e një bisede nga një shërbim te tjetri. Për shembull, një ide e nisur në Gemini mund të zhvillohet më tej në modalitetin AI të Google Search, pa qenë nevoja që përdoruesi të përsërisë hollësitë. Ky funksion do të punojë edhe në kahun e kundërt.
Do të bëhet e dukshme mënyra si përshtaten përgjigjet
Google ka bërë të ditur se së shpejti poshtë përgjigjeve në modalitetin AI do të shfaqet ikona e re “Personalization”. Ajo do t’u mundësojë përdoruesve të shohin kontekstin që sistemi ka përdorur për të personalizuar përgjigjen.
Kompania njoftoi gjithashtu se si modaliteti AI, ashtu edhe përmbledhjet e krijuara nga AI në rezultatet e kërkimit, të njohura si AI Overviews, do të fillojnë të përshtatin përgjigjet edhe duke u bazuar në kontekstin e kërkimeve të fundit të përdoruesit.