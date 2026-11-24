Ish-presidentja e Kosovës dhe deputetja e LDK-së, Vjosa Osmani, paralajmëroi se mënyra e trajtimit në Kuvend të Ligjit për Dhomat e Specializuara mund të ndikojë negativisht në procesin e apelit në Hagë për katër ish-drejtuesit e UÇK-së.
Në një intervistë për Ekonomia Online, Osmani u bëri thirrje deputetëve që të mos e përziejnë politikën në këtë çështje. Ajo tha se prokuroria mund ta interpretojë, fatkeqësisht, procesin parlamentar si rrethanë rënduese për të dënuarit.
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Sipas Osmanit, ligji është miratuar, tërhequr, rikthyer dhe vendosur disa herë në rendin e ditës, duke e bërë të paqartë edhe për deputetët se çfarë synojnë propozuesit dhe Qeveria. Ajo vlerësoi se kjo lëvizje e përsëritur ka dëmtuar pa arsye besimin e qytetarëve, si dhe procesin e apelit.
“Kuvendi nuk duhet të kthehet në gjykatore”
Osmani tha se institucionet duhet të përqendrohen te ofrimi i ndihmës juridike për ekipet mbrojtëse dhe te diplomacia për ruajtjen e së vërtetës historike të luftës. Ajo kritikoi mungesën e deklarimeve të institucioneve në platformat ndërkombëtare gjatë muajve të fundit për luftën e UÇK-së dhe krimet e Serbisë, ndërsa, sipas saj, Beogradi vijon të përpiqet ta rishkruajë historinë.
Ajo rikujtoi se avokati i Hashim Thaçit ka thënë publikisht se institucionet e Kosovës kanë bërë gjithçka që kanë mundur në aspektin financiar. Osmani përmendi gjithashtu rezolutën e Kuvendit, e cila kërkon mbështetje për procedurën e apelit.
Lidhur me vizitën e fundit të Jakup Krasniqit në Kosovë, Osmani i dëshiroi shëndet bashkëshortes së tij dhe shprehu keqardhje që jo të gjithë familjarët patën mundësi ta takonin. Ajo kërkoi zbatimin e standardeve më të larta evropiane për të drejtat e njeriut ndaj të dënuarve, përfshirë mundësinë e vizitave më të shpeshta nga familjarët. Osmani hodhi poshtë dyshimet se Krasniqi mund t’i shmangej drejtësisë dhe kujtoi se të katër ish-drejtuesit u dorëzuan vullnetarisht në vitin 2020.
Dialogu: Kosova të mos vazhdojë pa zbatimin e marrëveshjeve nga Serbia
Duke folur për dialogun me Serbinë, Osmani tha se Kosova i ka zbatuar pothuajse plotësisht marrëveshjet, kurse Serbia nuk ka përmbushur mbi dy të tretat e tyre. Sipas saj, nuk ka arsye që Kosova të zbatojë detyrimet e veta, përfshirë Asociacionin e komunave me shumicë serbe, përderisa Beogradi nuk zbaton as marrëveshjet me karakter humanitar. Ajo përmendi dorëzimin e Milan Radoiçiqit si një nga kushtet e Kosovës.
Osmani tha se ndryshimi duhet pritur nga Bashkimi Evropian, jo nga Serbia. Sipas saj, BE-ja nuk duhet t’i hapë Serbisë grupkapituj të rinj në negociata derisa marrëveshjet e arritura me Kosovën të mbeten të pazbatuara.
Deklaratat e Osmanit u bënë pas përfundimit të afatit katërjavor për rishqyrtimin e ligjit, të kthyer nga presidentja Justina Shiroka-Pula. Kryeministri Albin Kurti dhe PDK-ja kanë paralajmëruar se gjatë kësaj jave do të procedohet me një nismë të re ligjore. Afati për dorëzimin e njoftimeve të ankesës në Hagë përfundon më 27 nëntor.