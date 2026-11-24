Një automjet i ngarkuar me eksploziv shpërtheu pranë selisë së Guvernatorit të departamentit Meta, në qytetin kolumbian Villavicencio. Si pasojë, të paktën 12 persona u plagosën dhe u shkaktuan dëme të konsiderueshme materiale.
Shpërthimi ndodhi të hënën, rreth orës 21:30, pranë sheshit Los Libertadores, në qendër të qytetit. Forca e tij shkatërroi fasada, theu xhama, dëmtoi makina dhe shpërndau rrënoja në zonë.
Të lidhura
None found
Mediat lokale raportuan se vala goditëse u përhap në një rreze prej afërsisht 500 metrash. Një restorant u shkatërrua tërësisht, ndërsa dy biznese dhe disa automjete pësuan dëme të rënda.
Të plagosurit u dërguan në spitalet e qytetit për trajtim. Raportimet e para bëjnë të ditur se shumica e tyre ishin punonjës sigurie pranë godinës së administratës rajonale. Presidenti i Kolumbisë, Abelardo de la Espriella, konfirmoi sulmin në rrjetet sociale, e dënoi atë dhe premtoi se përgjegjësit do të ndëshkohen.
De la Espriella e përshkroi ngjarjen si të lidhur me narkoterrorizmin dhe tha se grupet kriminale po përpiqen të frikësojnë institucionet, me synimin që qeveria të ndalë operacionet kundër tyre.
Presidenti deklaroi se qeveria nuk do të negociojë nën trysninë e dhunës dhe se autorët do të ndiqen penalisht. Guvernatorja e Meta-s, Rafaela Cortés, tha gjithashtu se autoritetet do të zbulojnë personat që e organizuan dhe e kryen atentatin.
Policia, ushtria, zjarrfikësit dhe ekspertët e lëndëve eksplozive mbërritën në vendngjarje. Autoritetet e rrethuan zonën dhe nisën hetimet për të përcaktuar përbërjen e mjetit shpërthyes dhe identitetin e përgjegjësve. Deri tani, asnjë grup nuk ka marrë zyrtarisht përgjegjësinë për sulmin.
Shpërthimi në Villavicencio ndodhi në një periudhë të tensionuar për sigurinë në Kolumbi. Vetëm disa orë më herët, në qytetin Cúcuta, pranë kufirit me Venezuelën, ishte raportuar një tjetër sulm me dronë. Ngjarja ka shtuar shqetësimet për përshkallëzimin e dhunës nga grupet e armatosura, ndërsa autoritetet po vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të atentatit.