Mes ndjekjeve me makina dhe përplasjeve me policinë, “Grand Theft Auto VI” u ofron lojtarëve edhe mundësinë të bëjnë pazar, të blejnë lule dhe të rinovojnë shtëpinë. Këto veprime janë fakultative, por kanë nxitur humor dhe diskutime në rrjetet sociale: pse njerëzit kryejnë me dëshirë në lojë punë që në shtëpi i lënë për më vonë?
“Grand Theft Auto” është e njohur për krimin, dhunën dhe kaosin. Megjithatë, videot që po qarkullojnë online nga loja e re tregojnë edhe personazhe që bëjnë pazarin, nxjerrin plehrat apo blejnë lule për partneren.
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Një lojtar shkroi me ironi në X: «GTA 6 është një operacion psikologjik për t’i bërë burrat të dashur më të mirë dhe për t’i vënë të bëjnë punët e shtëpisë. Unë nuk bie në këtë kurth». Disa e akuzuan lojën se është woke, ndërsa të tjerë u përqendruan te humori i situatës. «Sot burri më tha se kishte bërë pazarin, kishte rregulluar lavamanin dhe kishte larë të gjitha enët. Doli se i kishte bërë në GTA 6», tregoi një komentuese.
Një dyshe kriminale, me mundësi për romancë
Personazhet kryesore janë Jason Duval dhe Lucia Caminos, një çift që sjell ndër mend Bonnie dhe Clyde. Gjatë historisë ata janë bashkëpunëtorë në krim, por misionet opsionale u japin lojtarëve mundësinë të zhvillojnë edhe një lidhje romantike mes tyre.
Në disa prej skenave që kanë marrë vëmendje, Jasoni mund të bëjë pazarin, t’i blejë Lucias lule ose një varëse, si dhe të qethet para daljes së saj nga burgu. Një mision tjetër anësor u mundëson lojtarëve të merren me përmirësimet e shtëpisë, përfshirë riparimin e çatisë, montimin e paneleve të gipsit dhe lyerjen e mureve.
Në TikTok, një përdoruese e shprehu me humor habinë e saj: «Pse burri im ka paguar 90 paund që të bëjë në GTA 6 punët që mund t’i bënte FALAS në shtëpinë tonë?» Të tjera komentuese e quajtën lojën një lloj «stërvitjeje për të dashur më të mirë».
Rockstar njoftoi 3,79 miliardë dollarë shitje në ditën e parë
Reagimet në rrjetet sociale pasuan një debutim rekord. Më 20 nëntor, Rockstar Games bëri të ditur se, sipas vlerësimit të kompanisë, “Grand Theft Auto VI” kishte realizuar rreth 3,79 miliardë dollarë shitje me pakicë në nivel global gjatë ditës së parë.
Loja u publikua me 99 pikë nga 100 në Metacritic, duke barazuar rezultatin e “The Legend of Zelda: Ocarina of Time”, të vitit 1998. Sam Houser, themeluesi dhe presidenti i Rockstar Games, falënderoi lojtarët për reagimin e tyre në mbarë botën.