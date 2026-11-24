Gisèle Pelicot, e njohur ndërkombëtarisht për qëndrimin e saj kundër dhunës seksuale, është përballur me një tjetër episod që e ka lënduar. Fotografitë e saj intime, të realizuara pa dijeninë dhe miratimin e saj nga ish-bashkëshorti Dominique Pelicot, iu dërguan disa redaksive mediatike në kuadër të promovimit të një libri.
73-vjeçarja reagoi me zemërim ndaj përdorimit të imazheve, duke thënë se është tronditur dhe prekur nga ekspozimi i materialeve që lidhen me pjesën më private të jetës së saj.
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“Jam thellësisht e tronditur që imazhe nga pjesa më intime e jetës sime private ekspozohen dhe shfrytëzohen për qëllime komerciale. Refuzoj që intimiteti im të kthehet në një mjet reklamimi”, tha ajo për televizionin francez BFMTV.
Polemika lidhet me shtëpinë botuese Tinbad, e cila dyshohet se u ka përcjellë fotografitë gazetarëve për të promovuar librin “Emprises, les impasses d’une success story”, shkruar nga autorja dhe psikanalistja Sabine Prokhoris. Vepra trajton kontrollin dhe manipulimin psikologjik dhe përmban një kapitull për çështjen e Pelicot.
Libri ka ngjallur reagime edhe për mënyrën se si trajton statusin e viktimës në raste të tilla. Pelicot ka bërë të ditur se do të përdorë të gjitha mjetet ligjore në dispozicion kundër botueses dhe autores.
“Edhe një herë e gjej veten të poshtëruar, të ekspozuar dhe të lënduar. Sikur sprova e gjyqit të mos kishte mjaftuar”, u shpreh ajo.
Avokatët e saj e kanë përshkruar përdorimin e fotografive si një tjetër formë dhune, duke vënë në dukje se ato janë shfrytëzuar për përfitime komerciale pa lejen e personit që paraqitet në to.
Tinbad ka kërkuar falje publikisht dhe e ka quajtur rastin një gabim të papërshtatshëm në strategjinë e komunikimit. Botuesi mohoi se kishte dërguar pamje përdhunimesh apo video pornografike, por nuk mohoi shpërndarjen e fotografive intime. Sipas njoftimit të tij, libri nuk do të ribotohet përtej 280 kopjeve që janë tashmë në qarkullim.
Sabine Prokhoris ka deklaruar se përgjegjësia për fushatën promovuese i takon tërësisht shtëpisë botuese, duke u distancuar nga mënyra e përdorur.
Pelicot u bë simbol i luftës kundër dhunës seksuale pasi u zbuluan krimet e ish-bashkëshortit të saj, Dominique Pelicot. Për afro një dekadë, ai e kishte droguar dhe abuzuar seksualisht, si dhe kishte ftuar dhjetëra burra të tjerë që ta përdhunonin ndërsa ishte e pavetëdijshme.
Në gjyqin e vitit 2024, Dominique Pelicot u dënua me 20 vite burg, ndërsa 50 burra të tjerë u shpallën fajtorë për vepra të ndryshme seksuale. Gisèle Pelicot nuk pranoi që gjyqi të zhvillohej me dyer të mbyllura dhe hoqi dorë nga anonimiteti, duke vendosur që historia e saj të bëhej publike. Zgjedhja e saj u kthye në një mesazh të fuqishëm kundër dhunës seksuale.
Tani, ajo po përgatitet të ndjekë një tjetër çështje ligjore, lidhur me përdorimin e paautorizuar të fotografive intime.