Një hamburger pule i vendosur mes dy shtresave buke të bëra me oriz?
Kjo pamje e pazakontë iu shfaq disa klientëve që po shqyrtonin mundësinë e porositjes së ushqimit për ta marrë me vete, teksa përdornin platformën Lieferando.
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Pas pyetjeve për produktin e çuditshëm në menu, kompania bëri të ditur se prova me fotografi të prodhuara nga inteligjenca artificiale kishte dhënë rezultate të pasakta në disa raste.
“Na vjen keq për imazhet e gabuara. Po punojmë që t’i heqim dhe kemi ndërprerë përkohësisht përdorimin e mjetit”, deklaroi kompania.
Lieferando tha se teknologjitë e reja janë përgjithësisht shumë të dobishme për partnerët e saj. Sipas kompanisë, gabimet në fotografitë e krijuara me inteligjencë artificiale janë të rralla, por ajo shtoi se do të vijojë përmirësimin e tyre.
Kompania po eksperimenton me mjete të tilla për të lehtësuar procesin e porositjes dhe për t’u ardhur në ndihmë restoranteve. Megjithatë, ajo thekson se fotografitë e produkteve duhet t’i paraqesin gatimet në mënyrë tërheqëse.
Nëpër menu, imazhet e prodhuara nga inteligjenca artificiale po përdoren gjithnjë e më shpesh për hamburgerë, kebabë döner, kroasanë, shishqebapë, madje edhe për matcha latte-n e njohur. Kjo prirje ka ngjallur pakënaqësi te shumë klientë.
Kur një menu shoqërohet me fotografi, njerëzit zakonisht u referohen atyre për të krijuar një ide se si do të duket ushqimi apo pija që duan të porosisin, qoftë në restorant, kafene apo te një tezge ushqimore.
Por për disa klientë, pamjet e tilla po sjellin më shumë bezdi sesa oreks. Përpjekjet e restoranteve për të ulur shpenzimet dhe për të kursyer kohë duke përgatitur menutë me ndihmën e inteligjencës artificiale mund të përfundojnë me fotografi që nuk ngjallin dëshirë për të ngrënë.
“Kërpudha e butë” apo një zgjidhje më e lirë?
Në rrjete si Instagram, shumë përdorues thonë se fotografitë e ushqimit të krijuara nga inteligjenca artificiale duken artificiale, madje i krahasojnë me “qumësht të butë”. Disa shprehen se pamjet u shkaktojnë neveri.
Ka edhe nga ata që i dalin në mbrojtje pronarëve të restoranteve. Sipas një komenti, shërbimet profesionale të dizajnit grafik janë shpesh tepër të kushtueshme për bizneset e vogla, ndaj përdorimi i inteligjencës artificiale për reklamim është i kuptueshëm.
Shoqata Gjermane e Hoteleve dhe Restoranteve, Dehoga, vlerëson se kostoja, koha, disponueshmëria dhe shpejtësia janë ndër arsyet që e bëjnë inteligjencën artificiale tërheqëse për bizneset.
Për shembull, një menu javore që rinovohet çdo të hënë nuk mund të shoqërohet me fotografi tradicionale, shpjegon shoqata. Megjithatë, në Gjermani nuk ka të dhëna të besueshme mbi përhapjen e menuve të krijuara me inteligjencë artificiale.
Në një kioskë në Berlin që shet lángos, bukë të skuqur hungareze, një punonjës tregon se kompania përdor inteligjencën artificiale për hartimin e menusë, pasi kjo është më e shpejtë dhe më e lehtë. Disa klientë e dallojnë dizajnin e krijuar me këtë teknologji, por, sipas tij, nuk mbajnë qëndrim as pro, as kundër.
Studimi: Sa të besueshme duken fotografitë e ushqimit të krijuara nga inteligjenca artificiale?
Hulumtuesit po shqyrtojnë nëse imazhet e ushqimit të prodhuara nga inteligjenca artificiale janë po aq joshëse sa fotografitë e ushqimeve reale.
Alexander Diel, psikolog dhe studiues postdoktoral në Klinikën Universitare LVR në Essen, dhe një ekip ndërkombëtar publikuan një studim për këtë çështje në revistën Nature. Në një test online morën pjesë 87 persona.
Pjesëmarrësve iu paraqitën 60 çifte imazhesh. Secili çift përfshinte një fotografi të vërtetë dhe një tjetër të krijuar me inteligjencë artificiale, të të njëjtit ushqim, si një top akulloreje me vanilje ose rrush.
Pa u treguar se cila fotografi ishte krijuar nga inteligjenca artificiale, pjesëmarrësve iu kërkua të vlerësonin sa reale dukej pamja, sa dëshirë kishin për ta ngrënë ushqimin dhe si e gjykonin atë për nga shëndetshmëria dhe përmbajtja kalorike.
Rezultatet treguan se, mesatarisht, imazhet e prodhuara nga inteligjenca artificiale u konsideruan më pak reale dhe ngjallën pak më pak oreks se fotografitë autentike. Vlerësimi për kaloritë dhe shëndetshmërinë ishte i njëjtë.
Studiuesit: Pamjet e krijuara me inteligjencë artificiale mund të duken tepër të përsosura
Diel shpjegon se një ushqim që duket më pak i besueshëm mund të perceptohet edhe si më pak i shijshëm.
Një arsye e mundshme është përsosmëria e tepruar e imazhit: sipërfaqet mund të jenë tepër të lëmuara ose simetrike, apo fotografia mund të përmbajë mangësi të tjera vizuale. Sipas studimeve të mëparshme, njerëzit janë të ndjeshëm ndaj pamjes së ushqimit.
“Nga pikëpamja evolucionare, njerëzit kanë dëshirë të provojnë ushqime të reja, sepse ato mund të ofrojnë lëndë ushqyese të ndryshme. Por ushqimet e panjohura mund të jenë edhe të dëmshme ose helmuese. Për këtë arsye, njerëzit tregohen veçanërisht të kujdesshëm ndaj ushqimeve që nuk i njohin ose që u duken ndryshe”, thotë Diel.
Çfarë nënkupton kjo për menutë e krijuara nga inteligjenca artificiale?
“Duke u mbështetur në kërkimin tim, do të thosha se fotografitë e ushqimit të krijuara me inteligjencë artificiale nuk perceptohen në mënyrë të qëndrueshme si ushqimi i vërtetë”, shprehet Diel.
Ai shton se këto imazhe mund të bëhen më realiste, por kjo nuk është e garantuar. Nëse kanë gabime ose anomali të dukshme, shpesh u shkaktojnë njerëzve neveri.
Një vështirësi tjetër lidhet me mënyrën se si krijon imazhe inteligjenca artificiale. Fotografia nuk paraqet pjatën që shërben realisht restoranti, por një pjatë të rastësishme, të krijuar nga të dhënat e përdorura për trajnimin e modeleve të ndryshme. Nëse imazhi nuk përputhet me ushqimin e vërtetë, klientët mund të zhgënjehen.
Autenticiteti, vëren Dehoga, është “thelbi i premtimit gastronomik”.