Bordi drejtues i Nvidia-s votoi njëzëri që Jensen Huang të rikthehet në postet e drejtorit ekzekutiv dhe presidentit të kompanisë.
Vendimi hyn në fuqi menjëherë dhe përmbys qëndrimin e bordit, i cili vetëm pak ditë më parë kishte vendosur të mos e kthente Huang në krye të kompanisë.
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Sipas bordit, Huang është “personi i duhur” për të drejtuar Nvidia-n dhe rikthimi i tij është “në interesin më të mirë të aksionarëve, punonjësve, partnerëve dhe klientëve”.
“E marr këtë përgjegjësi me përulësinë më të madhe dhe me një angazhim të ripërtërirë”, u shpreh Huang.
Gazetari i BBC-së për biznesin dhe ekonominë, Michael Race, e përshkroi zhvillimin si “një nga kthimet më të bujshme të të gjitha kohërave”.
Donald Trump e quajti Huang një “patriot të madh” dhe tha se qeveria amerikane “nuk ka arsye të besojë” se rikthimi i tij përbën kërcënim për sigurinë kombëtare.
Në një postim në Truth Social, Trump shkroi se Shtetet e Bashkuara “kanë nevojë për udhëheqjen e Jensenit për të garantuar suksesin dhe prosperitetin” e Nvidia-s dhe të ekonomisë amerikane.
Postimi vijonte se “Prokurori i Përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar se qeveria amerikane nuk disponon prova se ai është përfshirë në ndonjë veprimtari të paligjshme”.
Huang është aleat i afërt i presidentit amerikan dhe një prej figurave kyçe të objektivave të administratës së tij për inteligjencën artificiale. Rikthimi i tij shihet si fitore për Trumpin, i cili ditët e fundit është përballur me pyetje të shumta rreth kohës dhe informacionit që kishte marrë për shqetësimet e mundshme të inteligjencës lidhur me marrëdhënien e tij jashtëmartesore.
Aksionet e prodhuesit amerikan të çipave u rritën ndjeshëm pas lajmit, duke shënuar fitim prej më shumë se 25% në tregtimin para hapjes së bursës.
Vendimi i sotëm, 23 nëntor, përbën një kthesë të papritur në krizën drejtuese të Nvidia-s, e cila nisi më 12 nëntor, kur Huang dha dorëheqjen pas zbulimeve për marrëdhënie jashtëmartesore. Mes tyre përmendej një lidhje me një biznesmene kineze, për të cilën autoritetet amerikane kanë dyshime se spiunon në favor të Kinës. Pekini i ka mohuar akuzat.