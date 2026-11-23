Drejtuesi i lartë i inteligjencës artificiale në Meta, Alexandr Wang, deklaroi të dielën se po afrohen sisteme të IA-së që mund të tejkalojnë aftësitë njerëzore. Sipas tij, mënyra se si do të veprojë njerëzimi gjatë vitit të ardhshëm do të ndikojë ndjeshëm në të ardhmen.
“Superinteligjenca po vjen. Veprimet e njerëzimit gjatë vitit të ardhshëm do të kenë pasoja të mëdha për botën ku do të jetojmë”, shkroi Wang në X.
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Wang, 29 vjeç, e përshkroi superinteligjencën si aftësinë e sistemeve të IA-së për t’ia kaluar njerëzve më të zotë në pothuajse çdo fushë, nga kërkimi shkencor dhe zgjidhja e problemeve deri te zhvillimi i teknologjisë.
Reagimi i tij erdhi pasi një studiues i Anthropic pretendoi se kishte përdorur modelin Claude AI të kompanisë për të ndihmuar në vërtetimin e hipotezës së Riemann-it.
Hipoteza, e paraqitur më 1859 nga matematikani gjerman Bernhard Riemann, lidhet me shpërndarjen e numrave të thjeshtë dhe mbetet ndër problemet më të njohura të pazgjidhura të matematikës.
Wang e cilësoi këtë zhvillim si “fillimin e një ndryshimi të rëndësishëm”. Sipas tij, nëse IA-ja ndihmon për zgjidhjen e një problemi kaq të ndërlikuar, pengesat kryesore do të jenë njohuritë e specializuara, infrastruktura teknike dhe eksperimentimi.
Ai parashikoi se së shpejti IA-ja mund të bëjë kërkime në mënyrë të pavarur dhe të arrijë një nivel “qartësisht mbinjerëzor” në përmirësimin e vetes. Wang paralajmëroi se kjo mund t’i përshpejtojë kërkimet në biologji, armë dhe ekonomi përtej ritmit që njerëzit mund të përballojnë.
“Është e vështirë të përfytyrohet një botë ku njerëzimi mund ta ruajë kontrollin mbi një vetëpërmirësim rekursiv plotësisht të pakufizuar”, shkroi ai, duke iu referuar sistemeve që përmirësojnë vazhdimisht aftësitë e tyre.
Wang shprehu kritika ndaj asaj që e quajti “mendim dembel” në industrinë e IA-së, përfshirë bindjen se ardhja e superinteligjencës nuk mund të shmanget dhe se siguria është sfida e vetme që mbetet. Ai tha se kompanitë duhet të ndërmarrin “veprime domethënëse të ndryshme”, në mënyrë që njerëzit të kenë më shumë kontroll mbi ndikimin e teknologjisë në jetën e tyre.
Wang themeloi Scale AI, kompani të specializuar në etiketimin e të dhënave, dhe iu bashkua Metës në vitin 2025 për të drejtuar Meta Superintelligence Labs, pasi Meta investoi disa miliardë dollarë në Scale. Meta, OpenAI, Google dhe Anthropic po investojnë shuma të mëdha për zhvillimin e sistemeve më të avancuara të IA-së.