Toyota regjistron rënie të shitjeve globale, ndërsa konflikti në Iran godet prodhimin

“Toyota Motor” shënoi në maj muajin e katërt radhazi me rënie të shitjeve globale të automjeteve, teksa ndërprerjet e lidhura me konfliktin në Iran ndikuan operacionet në Lindjen e Mesme dhe dobësimi i kërkesës në Kinë shtoi presionin.

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Sipas të dhënave të kompanisë, prodhuesi japonez shiti 885.207 automjete në nivel botëror gjatë muajit maj, duke përfshirë edhe shifrat e filialit të saj të makinave të vogla “Daihatsu Motor”, ose 7.4% më pak se në të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Edhe prodhimi global pësoi tkurrje, duke zbritur me 5.8% në baza vjetore, në 857.765 njësi.

Këto të dhëna pasqyrojnë vështirësitë e vazhdueshme në aktivitetin ndërkombëtar të Toyotas, ndërsa kompania po përballet njëkohësisht me ndikimin e tensioneve gjeopolitike, paqartësitë në logjistikë dhe konkurrencën në rritje në tregjet kryesore.

Në Lindjen e Mesme, shitjet ranë me 38.6%, çka pasqyron efektin që konflikti rajonal ka pasur mbi dërgesat dhe kërkesën.

Në tregun kinez, Toyota raportoi një rënie prej 31.7% të shitjeve krahasuar me një vit më parë, ndërsa prodhuesit vendas të automjeteve elektrike vijuan të forcojnë pozitat e tyre në tregun më të madh të automjeteve në botë.

Edhe pse Washingtoni dhe Teherani arritën një marrëveshje për t’i dhënë fund konfliktit, lëvizja e transportit detar përmes Ngushticës së Hormuzit është rikthyer vetëm gradualisht, duke e mbajtur presionin mbi korridoret e transportit që përdoren nga prodhuesit e automjeteve dhe industri të tjera.

Toyota kishte deklaruar më herët se Lindja e Mesme përbën një treg të rëndësishëm eksporti për kompaninë, me dërgesa vjetore në rajon të vlerësuara rreth 500 mijë deri në 600 mijë automjete.

Kompania bëri të ditur në maj se një pjesë e konsiderueshme e këtyre eksporteve pritej të prekej nga ndërprerjet.

Prodhuesi i automjeteve ka paralajmëruar gjithashtu për fitime më të ulëta në vitin fiskal që mbyllet në mars 2027, duke përmendur rritjen e kostove të lëndëve të para dhe presionet që lidhen me furnizimin.

Sipas pritshmërive të Toyotas, fitimi operativ do të bjerë në 18.8 miliardë dollarë, nga rreth 23.5 miliardë dollarë në vitin fiskal të kaluar. /AA/


Shtuar 29.06.2026 17:37

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