Pretendimi viral për Haaland dhe Messin rezulton i pavërtetë

Një pretendim që po përhapet me shpejtësi në rrjetet sociale thotë se sulmuesi norvegjez Erling Haaland ka deklaruar pas ndeshjes: “Messi nuk do të më lejojë kurrë të prek Këpucën e Artë të Botërorit”, duke iu referuar garës për golashënuesin më të mirë në Kupën e Botës 2026.
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Sipas postimeve që janë shpërndarë gjerësisht, Lionel Messi ka realizuar golin e tij të gjashtë në turne nga një goditje dënimi dhe ka kaluar në vendin e parë të listës së golashënuesve. Ndërkohë, Erling Haaland, Kylian Mbappe dhe Ousmane Dembele thuhet se kanë mbetur me nga katër gola secili.
Por kontrolli i këtij pretendimi tregon se ai nuk qëndron.
Në llogaritë zyrtare të Haaland në rrjetet sociale nuk gjendet asnjë postim i tillë, ndërsa asnjë media e besueshme nuk ka raportuar apo konfirmuar këtë deklaratë.
Imazhi që po qarkullon së bashku me këtë pretendim duket të jetë i manipuluar dhe, me shumë gjasa, produkt i një “photoshopi”.
Në fakt, kemi të bëjmë me një lajm të rremë, i cili është bërë viral në internet pa pasur asnjë mbështetje zyrtare apo konfirmim nga vetë futbollisti norvegjez ose nga përfaqësuesit e tij.
Raste të tilla nuk janë të reja, pasi emrat e futbollistëve të njohur përdoren shpesh në postime të sajuara për të tërhequr klikime dhe për të nxitur reagime në rrjetet sociale.