Pretendimi viral për Haaland dhe Messin rezulton i pavërtetë

Një pretendim që po përhapet me shpejtësi në rrjetet sociale thotë se sulmuesi norvegjez Erling Haaland ka deklaruar pas ndeshjes: “Messi nuk do të më lejojë kurrë të prek Këpucën e Artë të Botërorit”, duke iu referuar garës për golashënuesin më të mirë në Kupën e Botës 2026.

Të lidhura

None found

Sipas postimeve që janë shpërndarë gjerësisht, Lionel Messi ka realizuar golin e tij të gjashtë në turne nga një goditje dënimi dhe ka kaluar në vendin e parë të listës së golashënuesve. Ndërkohë, Erling Haaland, Kylian Mbappe dhe Ousmane Dembele thuhet se kanë mbetur me nga katër gola secili.

Por kontrolli i këtij pretendimi tregon se ai nuk qëndron.

Në llogaritë zyrtare të Haaland në rrjetet sociale nuk gjendet asnjë postim i tillë, ndërsa asnjë media e besueshme nuk ka raportuar apo konfirmuar këtë deklaratë.

Imazhi që po qarkullon së bashku me këtë pretendim duket të jetë i manipuluar dhe, me shumë gjasa, produkt i një “photoshopi”.

Në fakt, kemi të bëjmë me një lajm të rremë, i cili është bërë viral në internet pa pasur asnjë mbështetje zyrtare apo konfirmim nga vetë futbollisti norvegjez ose nga përfaqësuesit e tij.

Raste të tilla nuk janë të reja, pasi emrat e futbollistëve të njohur përdoren shpesh në postime të sajuara për të tërhequr klikime dhe për të nxitur reagime në rrjetet sociale.


Shtuar 28.06.2026 10:57

Tags: , ,
Interi konfirmon largimin e katër futbollistëve me një mesazh falënderimi

Interi konfirmon largimin e katër futbollistëve me një mesazh falënderimi
Fenerbahce konfirmon dëmtimin e Vedat Muriqit, sulmuesi i Kosovës pritet të mungojë kundër Gornik Zabrzes

Fenerbahce konfirmon dëmtimin e Vedat Muriqit, sulmuesi i Kosovës pritet të mungojë kundër Gornik Zabrzes
Real Madridi mendon ta dërgojë Mastantuonon në huazim, Real Sociedad, Villarreal dhe River Plate në garë për argjentinasin

Real Madridi mendon ta dërgojë Mastantuonon në huazim, Real Sociedad, Villarreal dhe River Plate në garë për argjentinasin
A iu hoq padrejtësisht Gjermanisë një rast i pastër? Gjyqtari ndali çuditërisht pasimin ideal të Neuerit ndaj Paraguait

A iu hoq padrejtësisht Gjermanisë një rast i pastër? Gjyqtari ndali çuditërisht pasimin ideal të Neuerit ndaj Paraguait
Braga zyrtarizon Adrian Bajramin, ish-mbrojtësi i Benficas firmos deri në verën e 2031

Braga zyrtarizon Adrian Bajramin, ish-mbrojtësi i Benficas firmos deri në verën e 2031
Laporta flet për interesimin ndaj Julian Alvarezit: Synojmë të realizojmë ëndrrat e atyre që duan Barcelonën

Laporta flet për interesimin ndaj Julian Alvarezit: Synojmë të realizojmë ëndrrat e atyre që duan Barcelonën
E ardhmja e Nagelsman, Fëler parashikon surpriza për Gjermaninë: Mendoj se …

E ardhmja e Nagelsman, Fëler parashikon surpriza për Gjermaninë: Mendoj se …
Dinamo siguron Eridon Qardakun edhe për një tjetër sezon, Ilir Daja merr frymë më lirshëm para duelit në Conference League

Dinamo siguron Eridon Qardakun edhe për një tjetër sezon, Ilir Daja merr frymë më lirshëm para duelit në Conference League
Perabetcasibombetparkbetpark girişGrandpashabetgrandpashabetcasibomGrandpashabetlunabetcasibomMeritkingCasibomCasibomdamabetcasibombetpascasibomKickmatbetdeneme bonusu veren sitelerMadridbetMadridbetJojobetJojobetgrandpashabetHoliganbetnakitbahisJojobetgrandpashabetgrandpashabetjojobetcasibomjojobetjojobetcasibomcasibom girişholiganbetBetpasjojobetjojobet girişimajbetbetcio