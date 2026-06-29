Ian Callum sjell një version modern të supermakinës Jaguar XJ220

Ndoshta këto janë ndër shembujt më domethënës të këtij trendi për t’u dhënë makinave klasike një pamje bashkëkohore.

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Callum Designs, konsulenca e dizajnit e Ian Callum, ka prezantuar projektin e saj më të ri, të ndërtuar mbi një model të njohur si “XJ220”, transmeton Telegrafi.

Ky është projekti më i fundit në portofolin e Callum dhe është konceptuar si një studim dizajni për të treguar aftësitë që zotëron konsulenca e Ian Callum.

“Një interpretim bashkëkohor i një prej supermakinave më ikonike të prodhuara ndonjëherë”, tha Callum.

Ai shtoi se “ky koncept ruan siluetën e pagabueshme të origjinalit, duke ripërcaktuar çdo sipërfaqe, detaj dhe proporcion përmes një lente moderne”.

Në thelb, makina mban të njëjtën formë bazë të Jaguarit me motor V6, por tani paraqitet me dalje më të shkurtra dhe më të ngushta, për të larguar elementet që duken të vjetruara, si edhe me një pjesë të pasme tërësisht të re, që krijon një pamje shumë më të mprehtë.

Pjesa e përparme nuk është zbuluar, ndaj nuk mund të thuhet me siguri nëse Callum ka ruajtur hapjet e modelit origjinal, apo është zgjedhur qasja “çfarë doni të bëj?”, por të paktën vihet re një shirit i ri ndriçimi në pjesën e poshtme. Gjithashtu, makina ka edhe rrota të aerodinamizuara.

“Callum Portfolio XJ220 ruan frymën e makinës origjinale, të riinterpretuar me një qëndrim më të mprehtë të pasmë dhe detaje bashkëkohore të rafinuara,” tha Callum.

Kjo, në fakt, përputhet me vetë historinë e XJ220. Madje, para se të dilte në treg, ajo kishte kaluar ndryshime nga specifikimet fillestare: siç dihet, ishte planifikuar të vinte me një motor V12 të fuqishëm me 530 kuaj fuqi, por në fund mori një V6. Objektivi ishte të arrinte 354 kmh, ndërsa arriti 249 kmh, duke mbajtur rekordin si makina më e shpejtë e prodhimit serik. Derisa diçka e quajtur ‘McLaren F1’ e hapi festën. /Telegrafi/


Shtuar 29.06.2026 22:00

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