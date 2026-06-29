Në Gjermani ulen çmimet e karburanteve

Gjatë ditëve të fundit, karburantet në Gjermani kanë pësuar rënie çmimi.

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Të dhënat e publikuara nga platformat gjermane që monitorojnë tregun e karburanteve tregojnë se një litër naftë shitet rreth 1.66 euro, ndërsa benzina Super E10 kushton afërsisht 1.74 euro për litër dhe Super E5 rreth 1.80 euro për litër.

Kjo rënie e çmimeve lidhet me zbutjen e tensioneve në Lindjen e Mesme, si edhe me uljen e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare.

Raportimet bëjnë të ditur se mesatarja kombëtare e çmimeve në Gjermani ka rënë nën 1.90 euro për litër, si për naftën ashtu edhe për benzinën E10, ndërsa në disa pika furnizimi ato paraqiten edhe më të ulëta./Indeksonline/

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Shtuar 29.06.2026 13:15

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