Hyundai zbulon Elantra 2027 me pamje krejt të re dhe kabinë të ridizenjuar

Prodhuesit jug-koreanë njihen për ndryshime të thella në stil kur sjellin gjenerata të reja modelesh, dhe kjo shihet qartë edhe te Elantra e fundit.
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Modeli i tetë i kësaj limuzine kompakte u prezantua në Panairin e Automobilave Busan 2026 në Korenë e Jugut, ku tregtohet me emrin Avante, dhe paraqitet me një pamje krejt tjetër nga ajo e paraardhësit.
Ndryshimet nuk kufizohen vetëm te karroceria, pasi edhe kabina ka shumë pak ngjashmëri me modelin që po zëvendëson.
Me një stil që sjell ndër mend atmosferën e Iron Man, Elantra e re spikat me harqe rrotash dukshëm të zgjeruara dhe doreza dyersh të sheshta, transmeton Telegrafi.
Edhe pa iu referuar të dhënave teknike, është e qartë se bëhet fjalë për një makinë më të madhe, gjë që dallohet nga shtimi i një dritareje të çerekut.
Xhami trekëndësh i vendosur pas dyerve të pasme i jep profilit një karakter interesant dhe njëkohësisht nënvizon zgjatjen e shpejtë të trupit të makinës.
Gjatësia totale ka arritur në 4765 milimetra, çka do të thotë 55 mm më shumë se më parë, ndërsa 30 mm nga kjo rritje i janë shtuar bazës së rrotave për të krijuar më shumë hapësirë në kabinë.
Tani kjo limuzinë ka një distancë prej 2750 mm midis boshteve.
Madje, Hyundai pretendon se Elantra e re ofron gati po aq hapësirë sa një limuzinë e segmentit të mesëm, si Sonata.
Përveçse është më e gjatë, gjenerata e re vjen edhe 30 mm më e gjerë, duke arritur në 1855 mm.
Po ashtu, ajo është rritur lehtë edhe në lartësi, duke shkuar në 1,425 mm, ndonëse mbetet e paqartë nëse kjo sjell më shumë hapësirë për kokën.
Nga sa shihet, linja e çatisë është bërë disi më e sheshtë, gjë që mund të përkthehet në më shumë komoditet për pasagjerët e ulur prapa.
Sipas Hyundai-t, Elantra e ardhshme mbështetet te gjuha e dizajnit “Arti i Çelikut”, e cila karakterizohet nga shumë kënde, prerje dhe vija të mprehta.
Fenerët përpara dhe pas formojnë një motiv “H”, ndërsa në pjesën e pasme bie në sy edhe spoilieri i madh në formë bishti që shtrihet në të gjithë gjerësinë.
Rrotat dyngjyrëshe janë 18 inç dhe përdorin një dizajn me pesë rreze që harmonizohet me stilin këndor të karrocerisë.
Edhe ambienti i brendshëm të jep përshtypjen e një automjeti të një klase më lart dhe përfshin sistemin infotainment Pleos të Hyundai-t, të gjeneratës së ardhshme dhe të bazuar në Android.
Në versionin standard, ekrani me prekje është 12.9 inç, ndërsa blerësit mund të zgjedhin edhe një ekran më të madh 14.6 inç, i cili, fatmirësisht, nuk ka eliminuar tërësisht komandat fizike.
Butonat janë më të paktë krahasuar me më parë, por poshtë ekranit mbeten ende ndërprerësit tradicionalë.
Në panelin e instrumenteve, pikërisht në vijën e shikimit të shoferit, është vendosur një ekran i vogël horizontal me instrumente digjitale.
Emblema e Hyundai në timon nuk është më aty, pasi është zëvendësuar nga katër pika që përfaqësojnë shkronjën H në kodin Morse, një element që është parë tashmë edhe në disa modele të tjera.
Përzgjedhësi i marsheve është zhvendosur pas timonit, duke çliruar hapësirën në pjesën e poshtme të konsolës qendrore, ku tani gjenden dy sipërfaqe karikimi pa tel.
Në pjesë të tjera të kabinës gjenden ndriçim ambiental në panelet e dyerve dhe në panelin e instrumenteve, dy mbajtëse të mëdha gotash para mbështetëses qendrore të krahut, si dhe butona klasikë si në timon ashtu edhe te dera e shoferit.
Pjesa e panelit përpara pasagjerit është trajtuar me një motiv që duket i butë, si jastëk, duke krijuar ndjesinë se ndodhesh në një makinë shumë më cilësore sesa një Elantra.
Në Korenë e Jugut, Hyundai synon ta ofrojë Avante me një motor benzine 2.0 litra me aspirim natyral, i cili zhvillon 147 kuaj-fuqi, pra 25 më shumë se më parë.
Në dispozicion do të jetë edhe një version më efikas hibrid 1.6 litra, me një rritje të lehtë të fuqisë në 155 kuaj-fuqi.
Ky variant përfiton nga teknologjia më e fundit e kompanisë për frenim rigjenerues dhe nga një funksion i ri i quajtur Stay Mode.
Falë tij, pasagjerët mund të përdorin energjinë e baterisë për të furnizuar sistemin e ajrit të kondicionuar dhe atë të infotainment-it, në mënyrë të ngjashme me një automjet plotësisht elektrik.
Avante i ri do të dalë në shitje në tregun vendas gjatë tremujorit të tretë të vitit, ndërsa Elantra për tregjet globale pritet me shumë gjasë të mbërrijë në vitin 2027. /Telegrafi/