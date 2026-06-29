Burjani: Një dakordim vetëm për Presidentin do ta nxirrte Kosovën nga ngërçi politik

Juristi Blerim Burjani u ka bërë thirrje partive politike që të arrijnë një marrëveshje të kufizuar vetëm te zgjedhja e Presidentit të Kosovës, duke e vlerësuar këtë si rrugën më të arsyeshme për kapërcimin e bllokadave institucionale.
Sipas tij, nëse partitë bien dakord për një kandidat konsensual, do të shmangeshin zgjedhjet e jashtëzakonshme, do të ruhej stabiliteti institucional dhe Kuvendi do të mund të përqendrohej te reformat dhe çështjet që prekin qytetarët.
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Burjani nënvizon se kompromisi përbën tregues të pjekurisë politike dhe ngre dilemën nëse forcat politike do ta vendosin interesin e shtetit mbi atë partiak, apo do ta lënë vendin të mbetet në krizë të pandërprerë.
Shkrimi i plotë:
Marrëveshje vetëm për Presidentin – A do të mbushen mend partitë politike?
A u bëmë përrallë?
Përsëritja e krizave politike, sipas tij, ka krijuar bindjen se Kosova po futet në një rreth të pafund bllokadash institucionale. Çdo proces me peshë për shtetin, thekson ai, po kthehet në përballje politike, ndërsa interesat e qytetarëve po mbesin anash. Në këto rrethana, shtrohet pyetja nëse partitë politike do të reflektojnë apo nëse vendi do të vazhdojë të kalojë nga një krizë në tjetrën.
Burjani vlerëson se një nga zgjidhjet më të arsyeshme do të ishte një marrëveshje politike e fokusuar vetëm te zgjedhja e Presidentit të Republikës. Sipas tij, edhe pa u futur në një koalicion qeverisës, partitë mund të gjejnë gjuhë të përbashkët për një kandidat që gëzon mbështetjen e shumicës së deputetëve. Një dakordim i tillë, shton ai, nuk do t’i ndryshonte raportet politike mes partive, por do të siguronte funksionimin normal të institucioneve kushtetuese.
Ai thekson se një president i zgjedhur me konsensus do ta eliminonte rrezikun e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, të cilat jo vetëm sjellin kosto të larta financiare, por edhe e zgjasin paqartësinë politike dhe pengojnë zhvillimin ekonomik. Njëkohësisht, qeveria do të vazhdonte të funksiononte mbi shumicën ekzistuese parlamentare, ndërsa Kuvendi do të kishte hapësirë të merrej me ligjet dhe reformat që presin qytetarët.
Në demokracitë parlamentare, kompromisi nuk duhet parë si dobësi, por si dëshmi e pjekurisë politike, shprehet Burjani. Presidenti, sipas tij, duhet të përfaqësojë unitetin e shtetit dhe jo të trajtohet si trofe i përplasjeve partiake. Pikërisht për këtë, zgjedhja e tij kërkon dialog, mirëkuptim dhe përgjegjësi.
Ai shton se Kosovës i nevojitet më shumë stabilitet institucional sesa fushata të vazhdueshme zgjedhore. Qytetarët, sipas tij, presin zgjidhje konkrete për ekonominë, arsimin, shëndetësinë dhe integrimin evropian, e jo përplasje politike pa fund.
Në fund, pyetja mbetet e njëjtë: a do të mbushen mend partitë politike dhe ta vendosin interesin shtetëror mbi interesin partiak, apo do të vazhdojnë ta mbajnë vendin peng të krizave të njëpasnjëshme?