McMurtry zbulon versionin serik të hipermakinës elektrike Spéirling Pure

McMurtry ka dhënë sinjalet se Spéirling është shumë pranë hyrjes në një fazë të re, teksa ka publikuar një pamje ngacmuese të Spéirling Pure, variantit të prodhimit të makinës së saj elektrike me ventilator.
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Kompania pritet ta prezantojë zyrtarisht Spéirling Pure javën e ardhshme, transmeton Telegrafi.
Sipas planit, dërgesat do të nisin më vonë gjatë vitit 2026, ndërsa do të prodhohen vetëm 100 njësi. Çmimi fillestar është vendosur në 1. Milion dollarë, pa përfshirë destinacionin dhe dorëzimin, transmeton Telegrafi.
Që prej prezantimit të parë, Spéirling ka nisur të sfidojë perceptimet për atë që mund të arrijë një makinë pasagjerësh e homologuar për rrugë.
Kjo hipermakinë elektrike, e destinuar vetëm për pistë, gjeneron deri në 4,400 kilogramë forcë poshtë edhe në 0 milje në orë. Kjo arrihet falë sistemit të saj të veçantë me ventilator të vendosur nën dysheme.
Kur kësaj i shtohen më shumë se 1,000 kuaj fuqi në një makinë që peshon vetëm 1,300 kilogramë, rezultati është një eksperiencë drejtimi jashtëzakonisht mbresëlënëse.
Sipas McMurtry, Spéirling Pure përshpejton nga 0-100 kmh në 1.55 sekonda, përballon 3g forcë në kthesa dhe arrin një shpejtësi maksimale prej 305 kmh.
Prodhuesi thotë gjithashtu se makina mund të akomodojë shoferë deri në 1.58 cm të gjatë. Spéirling Pure është i përshtatshëm edhe për kategori të ndryshme garash në SHBA dhe Evropë, ndërsa kompania do të vërë në dispozicion mbështetje opsionale nga fabrika për ata që duan ta përdorin realisht në gara.
Makina mund të drejtohet për deri në 20 minuta pa ndërprerje me ritmin e plotë të garës GT3, përpara se të jetë i nevojshëm karikimi i baterisë 100.0 kWh. Nëse keni pranë një karikues 350 kW, rikthimi në pistë mund të bëhet për vetëm 25 minuta. /Telegrafi/