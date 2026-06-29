Martinelli rrëfen emocionet pas golit që kualifikoi Brazilin: Nuk gjej dot fjalë

Gabriel Martinelli, protagonisti i suksesit 2-1 të Brazilit përballë Japonisë, ka komentuar pas sfidës vendimtare që i dha “Seleçaos” biletën për në fazën e 1/8 së finales të Kupës së Botës 2026.
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Goli që vulosi fitoren erdhi në kohën shtesë, kur sulmuesi brazilian i dha fund një përballjeje të fortë dhe të luftuar deri në sekondat e fundit, duke e anuar rezultatin në favor të Brazilit.
Pas ndeshjes, Martinelli u shpreh se nuk arrinte ta përshkruante atë që ndiente.
“Nuk mund të gjej fjalët për të përshkruar gëzimin në zemrën time. Duke parë të gjithë ata tifozë në këmbë, prindërit e mi, miqtë e mi… nuk mund ta shpjegoj,” ka thënë Martinelli pas ndeshjes.
Futbollisti tregoi edhe për momentin kur humbi një rast më herët, duke theksuar se kishte besuar se një tjetër mundësi vendimtare do t’i paraqitej.
“Pasi godita shtyllën, e dija që do të kisha një shans tjetër. Sinqerisht nuk kam fjalë. Jam thjesht i lumtur që arrita ta ndihmoja ekipin, pavarësisht nëse luaj në të majtë apo në qendër. Gjëja më e rëndësishme është të ndihmoj ekipin,” shtoi ai.
Falë këtij triumfi, Brazili avancon në fazën e 1/8 së finales dhe vijon rrugëtimin e tij në Kupën e Botës 2026.