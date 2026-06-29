Formati me 48 skuadra në Kupën e Botës 2026 prodhoi rrëfime të veçanta, por favoritët mbetën thuajse të paprekur

Kupa e Botës 2026 u zhvillua për herë të parë me skemën e re me 48 kombëtare, duke sjellë më shumë përfaqësuese, histori të freskëta dhe më tepër entuziazëm.

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Megjithatë, pas mbylljes së fazës së grupeve, vijon dilema nëse ky ndryshim e ka rritur realisht nivelin e konkurrencës në turne.

Mes tregimeve më të spikatura ishte ai i Kepit të Gjelbër, që siguroi një kualifikim historik mes 32 ekipeve më të mira, ndërsa Uruguai u eliminua që në grupe. Ky rezultat u pa si një nga përfitimet më të mëdha të zgjerimit të Botërorit në 48 skuadra.

Histori shkroi edhe Kurasao, që u bë shteti më i vogël që ka marrë pjesë ndonjëherë në Kupën e Botës. Ndonëse nuk ia doli të kalonte më tej, mori një pikë me vlerë përballë Ekuadorit.

Një tjetër moment i rëndësishëm ishte barazimi i Kongos me Portugalinë, rezultat që i dha kombëtares afrikane një vend në fazën me eliminim direkt dhe i shtoi turneut një tjetër rrëfim suksesi.

Favoritët kaluan pa shumë vështirësi

Pavarësisht këtyre episodeve, skuadrat më të mëdha pothuajse nuk u përballën me rrezik serioz. Kjo lidhej me formatin që u jep mundësi kualifikimi edhe ekipeve të vendit të tretë, si edhe me kriterin e FIFA-s që favorizon rezultatet në përballjet direkte kur skuadrat janë me pikë të barabarta.

Për pasojë, katër kombëtare siguruan vendin e parë në grup një ndeshje para fundit, ndërsa pesë ekipe dolën jashtë garës përpara zhvillimit të xhiros së tretë, çka uli ndjeshëm tensionin në fundin e kësaj faze.

Nga 12 përfaqësueset favorite, vetëm Portugali nuk arritën ta mbyllnin grupin në krye. Në të njëjtën kohë, tetë nga 12 skuadrat që e përfunduan fazën në vendin e tretë morën gjithashtu biletën për kualifikim, duke e zvogëluar edhe më shumë rrezikun për ekipet e mëdha.

Yjet nuk zhgënjyen

Faza e grupeve shërbeu edhe si skenë për figurat më të mëdha të futbollit botëror. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo dhe Harry Kane gjetën rrugën e rrjetës, duke konfirmuar edhe një herë rolin e tyre si protagonistë të turneut.

Gjithsesi, Kupa e Botës nuk mbështetet vetëm te emrat e mëdhenj. Pikërisht në fazën e grupeve lindin dhe marrin formë historitë e skuadrave më modeste dhe të futbollit që vjen nga kontinente të ndryshme.

Edhe në këtë edicion, ekipet evropiane dhe ato të Amerikës së Jugut ruajtën epërsinë e tyre në turne. Surpriza më e madhe ishte largimi i Uruguait, ndërsa përfaqësueset aziatike u cilësuan si zhgënjimi më i madh i fazës së grupeve.

Kritika për formatin e ri

Përzgjedhësi i Ganës, Carlos Queiroz, ekipi i të cilit kaloi më tej nga vendi i tretë, u shpreh kritik ndaj formulës së re, duke e quajtur atë “vulgar dhe të zakonshëm”.

Sipas tij, gara për vendin e tretë nuk ishte plotësisht e drejtë, sepse skuadrat që zbrisnin më vonë në fushë përfitonin nga fakti se i dinin tashmë rezultatet e kundërshtarëve.

Edhe BBC vlerëson se faza e grupeve këtë vit u perceptua më shumë si një hyrje drejt turneut të vërtetë, ndërsa emocionet reale të Kupës së Botës nisën vetëm me fazën e eliminimit direkt.


Shtuar 29.06.2026 23:51

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