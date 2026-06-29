Gjermania dhe Paraguai mbeten në barazim pas kohës së rregullt, kualifikimi vendoset në vazhdime

Pas 90 minutave lojë, sfida e raundit të 16-shes në Kupën e Botës mes Gjermanisë dhe Paraguait nuk ka nxjerrë fitues, pasi të dyja ekipet e mbyllën kohën e rregullt në barazim 1:1 dhe tashmë do të kërkojnë kualifikimin në vazhdime.

Të lidhura

None found

Gjermania kishte arritur në fazën me eliminim direkt si kryesuese e Grupit E, duke lënë pas Bregun e Fildishtë, Ekuadorin dhe Kuraçaon. Nga ana tjetër, Paraguai siguroi kalimin tutje si i dyti në Grupin A, pas SHBA-së dhe përpara Australisë e Turqisë.

Fraksioni i parë prodhoi befasinë më të madhe të ndeshjes. Në minutën e 42-të, në një prej daljeve të pakta përpara portës gjermane, paraguajanët gjetën avantazhin. Mathias Galarza harkoi nga e djathta dhe Julio Enciso, i lënë i lirë brenda zonës, goditi saktë me kokë për të mposhtur portierin gjerman dhe për të kaluar ekipin e tij në 1:0.

Reagimi i Gjermanisë erdhi në pjesën e dytë. Në minutën e 54-t, pas një aksioni të ndërtuar sërish nga krahët, Florian Wirtz provoi drejt kuadratit, ndërsa Kai Havertz ndërhyri me kokë te shtylla e parë, duke devijuar topin në rrjetë për barazimin 1:1.

Deri në përfundim të kohës së rregullt, të dyja skuadrat krijuan mundësi për të shënuar golin vendimtar, por asnjëra nuk arriti ta zgjidhë ndeshjen brenda 90 minutave.

Ekipi që do të dalë fitues nga kjo përballje do të ndeshet në çerekfinale me fituesin e duelit mes Suedisë dhe Francës.


Shtuar 30.06.2026 00:40

Tags: , ,
Real Madridi mendon ta dërgojë Mastantuonon në huazim, Real Sociedad, Villarreal dhe River Plate në garë për argjentinasin

Real Madridi mendon ta dërgojë Mastantuonon në huazim, Real Sociedad, Villarreal dhe River Plate në garë për argjentinasin
A iu hoq padrejtësisht Gjermanisë një rast i pastër? Gjyqtari ndali çuditërisht pasimin ideal të Neuerit ndaj Paraguait

A iu hoq padrejtësisht Gjermanisë një rast i pastër? Gjyqtari ndali çuditërisht pasimin ideal të Neuerit ndaj Paraguait
Braga zyrtarizon Adrian Bajramin, ish-mbrojtësi i Benficas firmos deri në verën e 2031

Braga zyrtarizon Adrian Bajramin, ish-mbrojtësi i Benficas firmos deri në verën e 2031
Laporta flet për interesimin ndaj Julian Alvarezit: Synojmë të realizojmë ëndrrat e atyre që duan Barcelonën

Laporta flet për interesimin ndaj Julian Alvarezit: Synojmë të realizojmë ëndrrat e atyre që duan Barcelonën
E ardhmja e Nagelsman, Fëler parashikon surpriza për Gjermaninë: Mendoj se …

E ardhmja e Nagelsman, Fëler parashikon surpriza për Gjermaninë: Mendoj se …
Dinamo siguron Eridon Qardakun edhe për një tjetër sezon, Ilir Daja merr frymë më lirshëm para duelit në Conference League

Dinamo siguron Eridon Qardakun edhe për një tjetër sezon, Ilir Daja merr frymë më lirshëm para duelit në Conference League
VIDEO/ Laçi vjen me objektiva të mëdha në Superiore, portierët e kampionëve përgatiten për sezonin e ri

VIDEO/ Laçi vjen me objektiva të mëdha në Superiore, portierët e kampionëve përgatiten për sezonin e ri
Real Madridi nuk ka nisur bisedime për Enzo Fernandezin

Real Madridi nuk ka nisur bisedime për Enzo Fernandezin
Perabetcasibombetparkbetpark girişGrandpashabetgrandpashabetcasibomGrandpashabetlunabetcasibomMeritkingCasibomCasibomdamabetcasibombetpascasibomKickmatbetdeneme bonusu veren sitelerMadridbetMadridbetJojobetJojobetgrandpashabetHoliganbetnakitbahisJojobetgrandpashabetgrandpashabetjojobetcasibomjojobetjojobetcasibomcasibom girişholiganbetBetpasjojobetjojobet girişimajbetbetcio