Volkswagen mund të shkurtojë deri në 100,000 vende pune dhe të mbyllë katër uzina

Volkswagen ka bërë të ditur më herët se deri në fund të kësaj dekade synon të eliminojë 50,000 vende pune në Gjermani, duke përfshirë markën bazë VW, Audi, Porsche dhe njësinë e softuerit CARIAD.
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Por një raport i ri sugjeron se programi i uljes së shpenzimeve mund të jetë edhe më i ashpër. Sipas tij, numri i vendeve të punës që pritet të shkurtohen mund të arrijë në 100,000, megjithëse mbetet e paqartë nëse i gjithë ky proces do të përfundojë deri në vitin 2030 apo do të shtrihet edhe në dekadën e ardhshme.
Në të njëjtën kohë, VW ka marrëveshje për sigurinë në punë që vlejnë deri në vitin 2030, ndërsa për Audi-n këto marrëveshje zgjasin deri në fund të vitit 2033, transmeton Telegrafi.
Raporti i publikuar nga Manager Magazin thotë gjithashtu se kompania po shqyrton mbylljen e katër fabrikave: Zwickau, Emden, Hanover dhe Neckarsulm.
Sipas pretendimeve, uzinat do të mbyllen pasi të marrë fund prodhimi i modeleve aktuale që dalin prej tyre. Në Zwickau prodhohen ID.3, ID.4 dhe ID.5, të cilat mund të hiqen nga prodhimi për Volkswagen, si edhe Audi Q4 E-Tron, Q4 Sportback E-Tron dhe Cupra Born.
Në fabrikën e Emdenit ndërtohen modelet ID.4, ID.7 dhe ID.7 Tourer. Ndërsa uzina në Hanover prodhon automjete komerciale, përfshirë Transporter/Caravelle, ID. Buzz dhe Multivan/California.
Sa i përket Neckarsulm, aty Audi prodhon A5, A6, A8 dhe E-Tron GT. Limuzina kryesore do të dalë nga prodhimi gjatë këtij viti, por marka e makinave luksoze ka premtuar se më vonë gjatë kësaj dekade do të sjellë një model të ri kryesor që do të zëvendësojë A8.
Manager Magazin pretendon po ashtu se brenda VW po përgatitet një ristrukturim i thellë organizativ.
Sipas këtij skenari, marka kryesore dhe divizioni i komponentëve do të ndaheshin në kompani të veçanta, të pavarura nga Grupi më i gjerë VW.
Një lëvizje e tillë do t’u hapte rrugë këtyre kompanive të reja që të listoheshin më vete në bursë.
Siç pritej, një zëdhënës i kompanisë nuk pranoi të komentojë mbi raportin. Megjithatë, fakti që VW nuk i hodhi poshtë në mënyrë të prerë këto pretendime lë të kuptohet se ato mund të përmbajnë një pjesë të së vërtetës.
Manager Magazin konsiderohet një publikim gjerman i respektuar në fushën e biznesit dhe ka gjasa të mbështetet në burime të besueshme që janë në dijeni të ndryshimeve që thuhet se po ndodhin brenda Grupit VW. /Telegrafi/