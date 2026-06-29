McMurtry zbulon Speirling Pure, modelin elektrik me prodhim të kufizuar

McMurtry ka dhënë një pamje paraprake të Speirling Pure, variantit të prodhimit të makinës së saj elektrike, që duket se është shumë pranë daljes në përdorim.

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Prezantimi i Speirling Pure është paralajmëruar për javën e ardhshme për ata që janë të interesuar për një automjet të tillë.

Kompania planifikon që dorëzimet t’i nisë më vonë gjatë vitit 2026.

Prodhimi do të kufizohet në vetëm 100 njësi, ndërsa çmimi fillestar është caktuar në 1,152,807 euro.

Sipas McMurtry, ky model është në gjendje të përshpejtojë nga 0 në 96 km/h për 1.55 sekonda.


Shtuar 29.06.2026 13:14

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