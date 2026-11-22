Industria gjermane e automobilave po kalon një periudhë të turbullt. BMW po redukton vendet e punës, Volkswagen po shqyrton mbylljen e deri në katër fabrikave, ndërsa Mercedes-Benz ka ndalur investimet e reja brenda Gjermanisë dhe po vlerëson mbylljen e disa impianteve.
Në këtë kontekst, Tesla po ecën në një drejtim krejt tjetër.
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Prodhuesi amerikan ka bërë të ditur se do të injektojë 3 miliardë euro (3.3 miliardë dollarë) në Gigafactory-n e tij pranë Berlinit, me qëllim që ajo të shndërrohet në fabrikën më të madhe të automobilave në Evropë.
Në qendër të këtij zgjerimi është plani për prodhimin e deri në një milion njësive të modelit autonom Cybercab në vit, në uzinën e Grünheide.
Tesla planifikon t’i nisë punimet e zgjerimit në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm, ndërsa prodhimi mund të nisë që nga viti 2029.
Nëse ky plan ambicioz bëhet realitet, uzina e Teslas në Gjermani mund të kalojë fabrikën e Volkswagenit në Wolfsburg dhe të renditet si më e madhja në Evropë për nga kapaciteti prodhues.
Siç raporton Reuters, shuma prej 3 miliardë eurosh do të përdoret për ndërtimin e objekteve të reja dhe për një impiant të dytë të trajtimit të ujërave të ndotura. Zgjerimi do të shoqërohet edhe me punësimin e qindra punëtorëve të rinj.
Aktualisht, fabrika e Teslas në Grünheide ka rreth 12.600 punëtorë dhe kapacitet për prodhimin e rreth 375 mijë automjeteve në vit.
Ndërkohë, Elon Musk ka synime të mëdha për Cybercab, modelin e ri autonom të kompanisë.
Tesla ka njoftuar se vitin e ardhshëm do të ndërpresë gradualisht prodhimin e Cybertruck, për t’i hapur rrugë modelit të ri.
Kompania gjithashtu ka bërë me dije se do të fillojë të ftojë klientët privatë për blerjen e Cybercab.
Modeli me dy dyer pritet të ketë një çmim fillestar prej 29.990 dollarësh, ndërsa funksionimi i sistemit autonom do të kërkojë një abonim mujor prej 299 dollarësh.
Megjithatë, përdorimi i tij do të jetë i kufizuar në zona të caktuara të qyteteve Austin, Dallas, Houston, San Antonio dhe Fort Worth në SHBA.