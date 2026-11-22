Jaguar Land Rover (JLR) ka shënuar një fitore të rëndësishme në përballjen ligjore me prodhuesin kinez të automjeteve BYD. Të premten, Gjykata e Qarkut në Hagë konstatoi se modeli SUV Ti7 i BYD-së cenon të drejtat e regjistruara të dizajnit që JLR zotëron në Bashkimin Evropian.
Rrjedhimisht, gjykata i ndaloi kompanisë kineze importin, prodhimin, shitjen apo çdo lloj tregtimi të këtij modeli në të gjitha shtetet anëtare të BE-së.
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Ti7 është një SUV hibrid plug-in që ofrohet me pesë ose shtatë vende; BYD e prezantoi atë në Kinë vitin e kaluar dhe po përgatitej ta sillte edhe në tregjet ndërkombëtare.
Paraqitja e tij, me karroceri këndore, xhama vertikalë, çati të sheshtë dhe gomë rezervë në pjesën e pasme, ngjan qartë me gjeneratën moderne të Land Rover Defender.
Avokatët e BYD-së u përpoqën të argumentonin se dy automjetet kanë shumë dallime, duke përmendur fenerët, grilën, parakolpin, kapakun e motorit, xhamat dhe harqet e rrotave.
Megjithatë, gjykata nuk i pranoi këto pretendime, duke arritur në përfundimin se ndryshimet nuk mjaftojnë për të dhënë një përshtypje të përgjithshme tjetër.
Sipas aktgjykimit, dizajni i Defender-it dallohet nga disa elemente të veçanta, si format e rrumbullakosura të pjesëve anësore dhe të qosheve, paneli karakteristik në shtyllën C, harqet e rrumbullakosura të rrotave dhe vija e pandërprerë e xhamave. Gjykata vlerësoi se këto tipare i japin automjetit një pamje të dallueshme, të cilën BYD Ti7 e shkel.
Çështja gjyqësore ka të bëjë me një dizajn të regjistruar në BE në vitin 2018, një vit përpara se gjenerata aktuale e Defender-it të prezantohej publikisht.
Kjo ka peshë sepse JLR u mbështet në atë regjistrim të mëparshëm të dizajnit, jo vetëm në pretendimin se BYD kishte kopjuar modelin që tashmë prodhohej.
Në bazë të vendimit, filialet evropiane të BYD-së kanë një javë kohë nga marrja e aktgjykimit për të ndërprerë çdo veprim që cenon të drejtat e dizajnit të JLR-së. Ndalimi mbulon importimin, prodhimin, reklamimin, shitjen, magazinimin, shpërndarjen dhe çdo formë tjetër të komercializimit të Ti7 në BE.
Mosrespektimi i vendimit mund t’i kushtojë kompanisë 100 mijë euro për çdo ditë ose pjesë të ditës gjatë së cilës vijon shkelja. Si alternativë, JLR mund të kërkojë 25 mijë euro për çdo shkelje, deri në një shumë maksimale prej 10 milionë eurosh.
Megjithatë, duhet theksuar një rrethanë e veçantë: BYD Ti7 ende nuk shitet në tregun e BE-së dhe kompania i kishte deklaruar gjykatës se nuk kishte plane konkrete për ta hedhur atje.
Gjykata e vendosi ndalimin pjesërisht edhe për shkak se BYD nuk pranoi të merrte përsipër një angazhim se nuk do të hynte në këtë treg. Prandaj, masat janë më shumë parandaluese për një lansim të mundshëm sesa reagim ndaj shitjeve aktuale.
Ky është një vendim paraprak dhe jo domosdoshmërisht përfundimtar në këtë konflikt ligjor. JLR ka gjashtë muaj kohë për të nisur procedurat kryesore gjyqësore nëse synon ta vazhdojë çështjen.
JLR nuk arriti t’i fitojë të gjitha kërkesat e veta. Gjykata e hodhi poshtë kërkesën për ndalimin e shitjes së modelit në Mbretërinë e Bashkuar dhe deklaroi se nuk kishte juridiksion mbi filialin britanik të BYD-së. Kjo ka rëndësi pasi Ti7 tashmë mund të porositet në Britani, ndërsa dërgesat e para pritet të nisin në muajin janar.
Gjykata refuzoi gjithashtu kërkesat e JLR-së për t’u futur në dokumentet e sekuestruara nga BYD, për informacione mbi shpërndarjen e SUV-it dhe për publikimin e një njoftimi mbi vendimin në faqet zyrtare të kompanisë kineze.
Për momentin, BYD mund të vijojë planet e saj për tregun britanik, por në Bashkimin Evropian përballet me një pengesë ligjore, përveçse nëse e rrëzon vendimin përmes ankesës ose arrin një zgjidhje tjetër me JLR-në.
BYD e ka kundërshtuar ashpër vendimin dhe ka bërë të ditur se do të apelojë. Në një deklaratë për Reuters, kompania theksoi se Ti7 është krijuar në mënyrë të pavarur dhe nuk shkel asnjë të drejtë të pronësisë intelektuale të JLR-së.
“BYD Ti7 është rezultat i punës sonë të pavarur në dizajn dhe nuk cenon asnjë të drejtë të JLR-së. Do të ndjekim të gjitha rrugët ligjore për të dëshmuar se ky vendim është i gabuar”, thuhet në deklaratën e kompanisë.
Ankesa mund ta zgjasë edhe më shumë përplasjen ligjore, ndërsa ndalimi i vendosur nga gjykata holandeze mbetet në fuqi deri në një ndryshim të mundshëm të vendimit.