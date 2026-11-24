Lamine Yamal u bë temë diskutimi në rrjetet sociale pas një gjesti të pazakontë në fitoren 3-2 të Barcelonës kundër Villarrealit.
Sulmuesi 19-vjeçar spanjoll vendosi topin nën fanellë dhe imitoi barkun e një gruaje shtatzënë, një mënyrë festimi që futbollistët e përdorin shpesh për të njoftuar se presin një fëmijë.
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Vëmendje të veçantë mori reagimi i Fermin Lopezit, i cili u duk i habitur nga veprimi i bashkëlojtarit. Fotografia e tij u shpërnda shpejt në rrjetet sociale.
Gjesti nxiti hamendësime se Yamal mund të kishte zgjedhur të bënte publike një lajm nga jeta personale. Deri tani, megjithatë, nuk ka konfirmim se ai do të bëhet baba dhe futbollisti nuk ka dhënë shpjegime për festimin.
Yamal është në lidhje me influencuesen spanjolle 21-vjeçare Ines Garcia. Ata u shfaqën për herë të parë së bashku publikisht në maj të këtij viti.
Çifti ishte parë edhe në festimet e titullit të Barcelonës në kampionatin spanjoll. Në fund të tetorit, Garcia e shoqëroi Yamalin në ceremoninë e Topit të Artë në Londër, ku ai fitoi për të tretin vit radhazi çmimin Kopa për talentin më të mirë të ri në botë.
Media spanjolle ka raportuar se në muajin shtator çifti kishte marrë dy këlyshë Golden Retriever.
Festimi erdhi pas një paraqitjeje vendimtare të Yamalit në përmbysjen e Barcelonës ndaj Villarrealit.
Ekipi mysafir kaloi në avantazh me dy gola, të shënuar nga Tajon Buchanan dhe Tani Oluwaseyi. Në pjesën e parë, Yamal humbi edhe një penallti.
Pas pushimit, Barcelona reagoi: Gerard Martin ngushtoi diferencën, ndërsa Fermin Lopez barazoi në minutën e 61-të, pas asistimit të Yamalit. Pak minuta më vonë, autogoli i Pau Navarros i dha skuadrës së Hansi Flickut fitoren 3-2.
Me këtë rezultat, Barcelona ruajti vendin e parë në kampionatin spanjoll, ndërsa Yamal ishte sërish ndër lojtarët kryesorë të skuadrës katalunase.