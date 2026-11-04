Gama elektrike Vespa për 2027: motor i ri, më shumë autonomi dhe më pak konsum

Vespa ka prezantuar modelet e saj elektrike të përditësuara për vitin 2027. Në qendër të ndryshimeve është një motor i ri, me të cilin marka synon efikasitet më të lartë, konsum më të ulët të energjisë dhe autonomi më të madhe.
Oferta me zero emetime e markës italiane po zgjerohet, pa hequr dorë nga pamja karakteristike e Vespa-s. Modelet e reja e ndërthurin këtë dizajn me teknologji më të avancuar.
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Motori elektrik është zhvilluar dhe prodhuar plotësisht në Itali nga Piaggio Group. Ai përdor një arkitekturë të re modulare që, sipas kompanisë, përmirëson efikasitetin, ul konsumin e energjisë dhe e bën skuterin të përgjigjet më shpejt gjatë ngasjes. Një sensor i ri i shpejtësisë ndihmon edhe në përmirësimin e kontrollit.
Piaggio thotë se në ndërtimin e motorit nuk përdoren elemente të rralla të tokës. Kjo zvogëlon ndikimin mjedisor të lidhur me nxjerrjen dhe përpunimin e këtyre materialeve.
Primavera dhe Sprint S
Vespa Primavera dhe Vespa Sprint S bëjnë pjesë në gamën elektrike si modele të homologuara në kategorinë e mopedëve. Shpejtësia maksimale për të dyja është 45 km/h.
Motori i ri u jep të dy modeleve më shumë çift rrotullues dhe, rrjedhimisht, reagim më të shpejtë në nisje, sidomos në trafikun e qytetit. Në modalitetin ECO, autonomia shkon deri në 85 kilometra. Bateria mund të hiqet lehtësisht nga skuteri për ta bërë karikimin më praktik.
Primavera Tech
Në krye të ofertës elektrike është Vespa Primavera Tech, e cila arrin shpejtësi maksimale prej 67 km/h. Autonomia e saj shkon deri në 100 kilometra në modalitetin ECO dhe deri në 90 kilometra në ciklin e homologimit WMTC.
Sipas Vespa-s, motori i ri dhe sistemi i ri i menaxhimit të automjetit kanë rritur autonominë me 12.5 për qind, ndërsa kanë ulur konsumin e energjisë me 17 për qind. Primavera Tech ka edhe funksionin “Maintenance”, që ndihmon ta mbajë baterinë në gjendje optimale kur skuteri mbetet pa u përdorur për periudha më të gjata.
Pajisjet dhe dizajni
Ndryshimet teknologjike nuk e kanë zëvendësuar dizajnin klasik me të cilin Vespa njihet në mbarë botën. Modelet elektrike ruajnë elementet e tij të dallueshme dhe pajisen me ndriçim LED e rrota prej aliazh alumini.
Funksioni Bike Finder e bën më të lehtë gjetjen e skuterit duke aktivizuar sinjalizuesit nga distanca. Në hapësirën e brendshme gjendet edhe një portë USB për karikimin e pajisjeve mobile.
Primavera Tech ka një ekran të ri digjital TFT prej 5 inçësh. Në të shfaqen autonomia e mbetur, niveli i baterisë, rikuperimi i energjisë dhe informacionet e navigimit.
Me sistemin Vespa MIA, drejtuesi mund të lidhë telefonin me skuterin dhe të shohë në ekran njoftimet për thirrjet e mesazhet. Sistemi lejon gjithashtu navigimin GPS, komandat zanore dhe menaxhimin e muzikës.
Piaggio Keyless është pajisje standarde në Primavera Tech. Ai mundëson ndezjen e skuterit, aktivizimin e sistemit elektronik kundër vjedhjes dhe hapjen e sediljes pa çelës tradicional. Modeli ka edhe dy drita LED ambienti në pjesën e brendshme të mburojës së përparme.
Informacionet në aplikacion
Aplikacioni i Vespa-s u jep përdoruesve të dhëna për kohëzgjatjen dhe distancën e udhëtimeve, përqindjen e baterisë së konsumuar dhe numrin e cikleve të karikimit. Vespa MIA përfshihet si standard te Primavera Tech, ndërsa për Primavera dhe Sprint S ofrohet si aksesor.
Aksesorët dhe oferta në Kosovë
Për personalizimin e modeleve elektrike, Vespa ofron aksesorë origjinalë, mes tyre një top box me vend për helmetë integrale, xham mbrojtës, mbajtëse të përparme e të pasme dhe mbrojtëse për karrocerinë. Oferta përfshin edhe aksesorë të tjerë.
Marka ka gjithashtu disa linja helmetash të krijuara për t’iu përshtatur stilit të modeleve Vespa: Vespa Argentario, Dec, Bling, Blade, Langhe dhe Versilia.
Me gamën e përditësuar për 2027, Vespa synon t’i bëjë skuterët e saj elektrikë më efikasë dhe më praktikë për përdorimin e përditshëm, duke ruajtur stilin dhe identitetin që e kanë dalluar markën italiane për dekada.
Në Kosovë, Ventoro Motors by Auto Mita është përfaqësues i autorizuar i Vespa-s dhe ofron modelet e shërbimet e markës italiane për tregun vendor.