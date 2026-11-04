Rodri pëson lëndim, pritet të humbasë të paktën katër ndeshje të Barcelonës

Rodri pëson lëndim, pritet të humbasë të paktën katër ndeshje të Barcelonës

Rodri pritet të qëndrojë jashtë fushës për rreth një muaj pas një lëndimi të ri, duke i sjellë Barcelonës një mungesë në mesfushë.

Sipas Diario Sport, 30-vjeçari ndjeu shqetësime në muskujt e pasmë të kofshës së djathtë gjatë fitores 3-0 ndaj Aston Villas në Ligën e Kampionëve, të mërkurën mbrëma.

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Ekzaminimet mjekësore të kryera sot zbuluan një çarje në atë pjesë të muskulit. Për këtë arsye, mesfushori pritet të mos luajë për të paktën katër javë.

Ai do të humbasë ndeshjen e së dielës kundër Atletico Madridit në La Liga, si edhe përballjet me Villarrealin, Sabahun në Ligën e Kampionëve dhe Deportivo La Corunan pas pushimit ndërkombëtar.

Rodri pritet të mungojë edhe në ndeshjet e Spanjës në Ligën e Kombeve.


Shtuar 4.11.2026 13:31

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