Mercedes-AMG vijon provat në Nürburgring me CLE 646 Spezialanfertigung

Rreth dy muaj pas prezantimit të parë, Mercedes-AMG po vazhdon të provojë CLE 646 Spezialanfertigung, versionin më ekstrem të modelit CLE. Pamje të reja tregojnë inxhinierët e kompanisë nga Affalterbach duke testuar në Nürburgring kupe-në që do të prodhohet në numër të kufizuar.
Prototipi i filmuar duket thuajse gati për prodhim, por disa pjesë të karrocerisë mbeten ende pa ngjyrë. Kjo lë të kuptohet se puna për zhvillimin e tij nuk ka përfunduar, transmeton Telegrafi.
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Karroceria e zgjeruar i jep kupe-së një pamje agresive edhe në gjendjen e tanishme. Gjatë xhirove në Nürburgring, pistë e njohur edhe si “Ferri i Gjelbër”, motori V8 me bosht me gunga të sheshtë dëgjohet me një tingull të fuqishëm e të dallueshëm.
Dalja e fundit në pistë sjell një tjetër rast për të parë në lëvizje krijimin e dytë të serisë ekskluzive Mythos të AMG-së. Prodhimi i CLE 646 Spezialanfertigung kufizohet në 30 ekzemplarë në mbarë botën. Të gjitha njësitë qenë shitur përpara prezantimit zyrtar në shtator, ndonëse çmimi pritet të jetë jashtëzakonisht i lartë.
Shifra në emër pasqyron fuqinë e kupe-së së modifikuar thellësisht: 646 kuaj fuqi metrike, ose 637 kuaj fuqi sipas standardit amerikan. Ato vijnë nga motori V8 4.0-litërsh me dy turbongarkues. I quajtur M177 EVO, ky motor jep edhe 850 Nm çift rrotullues. Boshti i tij me gunga të sheshtë mundëson reagim më të shpejtë dhe sjellje më sportive në rrotullime të larta.
Për shkarkimin e gazrave, AMG ka zgjedhur një sistem të posaçëm, të zhvilluar së bashku me Akrapoviç. Komponentët prej titani kontribuojnë në uljen e peshës. Tingulli i motorit bie në sy veçanërisht tani që kërkesat gjithnjë e më të ashpra për emetimet dhe zhurmën po kufizojnë motorët tradicionalë me përmasa të mëdha.
Ndryshimi nuk kufizohet te motori. Ndryshe nga modeli bazë CLE 53, prej të cilit AMG ka hequr sistemin e tërheqjes me të katër rrotat, CLE 646 e dërgon fuqinë vetëm te rrotat e pasme. Transmisioni është automatik, me nëntë shpejtësi.
Lista e ndërhyrjeve përfshin pezullimin KW me amortizatorë që rregullohen në katër drejtime, pjesë karrocerie prej fibrash karboni dhe një paketë aerodinamike që drejtuesi mund ta përshtatë manualisht.
Puna për lehtësimin e makinës ka sjellë një ulje prej rreth 170 kilogramësh kundrejt modelit bazë. CLE 646 megjithatë peshon 1.895 kilogramë. Është ende një peshë e konsiderueshme, por reduktimi vlerësohet si arritje duke marrë parasysh përmirësimet e shumta mekanike dhe aerodinamike.
Nga vendi në 100 km/h, CLE 646 Spezialanfertigung arrin për 3.9 sekonda; shpejtësinë 200 km/h e kap për 11.4 sekonda. Kufiri maksimal i shpejtësisë është 310 km/h.
Në atë shpejtësi maksimale, paketa aerodinamike e rregullueshme mund të krijojë mbi 250 kilogramë forcë shtypëse. Kjo ndihmon që makina të mbetet e qëndrueshme kur lëviz me shpejtësi të lartë.
Orientimi drejt performancës ka sjellë edhe heqjen e disa pajisjeve të komoditetit. Nuk ka më ulëse të pasme dhe është larguar një pjesë e madhe e izolimit akustik. Në vend të tyre, ulëset sportive të lehta dhe kafazi mbrojtës i integruar theksojnë karakterin e makinës për pistë.
Fuqia, pesha e reduktuar dhe aerodinamika e avancuar krijojnë pritshmëri për një kohë mbresëlënëse të CLE 646 në Nürburgring. Krahasimi me Mercedes-AMG One, megjithatë, mbetet i vështirë: ai i përket një kategorie krejt tjetër.
Mercedes-AMG One është një hiperautomobil hibrid i zhvilluar me teknologji të prejardhur nga Formula 1. Ai ka përfunduar xhiron në Nordschleife për 6 minuta e 29.090 sekonda, duke vendosur rekord për një automjet prodhimi.
Një rezultat i tillë nuk do të ishte pritshmëri realiste për modelin e ri Mythos. Një objektiv i mundshëm do të ishin kohët e gjeneratës së mëparshme AMG GT Black Series, që e përshkoi xhiron e plotë të Nürburgringut për 6 minuta e 48 sekonda.
Nuk është sqaruar nëse provat më të fundit në pistën gjermane synojnë përmirësime të tjera apo janë një raund shtesë për të verifikuar performancën. Në çdo rast, zhvillimi nga Mercedes-AMG i një makine sportive kaq tradicionale ngjall interes në një kohë kur industria automobilistike po i drejtohet gjithnjë e më shumë elektrifikimit.
Me prodhimin e kufizuar në 30 ekzemplarë, CLE 646 Spezialanfertigung do të jetë një pamje e rrallë në rrugë. Prandaj, sa herë shfaqet në rrugë ose në pistë, tërheq vëmendje të veçantë.
Entuziastët e markës, ndërkohë, shpresojnë që AMG të sjellë më vonë edhe një CLE 63 më të zakonshëm me motor V8. Jo çdo blerës kërkon 646 kuaj fuqi në një makinë të orientuar drejt pistës, të prodhuar në vetëm 30 njësi dhe me një çmim që pritet të jetë jashtëzakonisht i lartë.
Nëse CLE 63 do të ishte më pak ekstrem, më i përballueshëm dhe do të prodhohej në numër më të madh, shumë më tepër blerës do të mund të përjetonin fuqinë dhe tingullin karakteristik të motorit V8.
Sidoqoftë, CLE 646 Spezialanfertigung pritet ta mbajë vetëm për një kohë titullin e kupe-së më ekstreme të Mercedes-AMG-së. Në Affalterbach po zhvillohet tashmë një tjetër Black Series, i bazuar në AMG GT, nga i cili priten performancë dhe aftësi edhe më të larta në pistë. Hollësitë mbeten sekret, por modeli i ardhshëm pritet të jetë dukshëm më ekstrem se CLE.