FC Prishtina ka siguruar vazhdimësinë e dy prej talenteve të saj, pasi Rin Ahmeti dhe Lorik Mehmeti kanë rinovuar kontratat me klubin kryeqytetas deri në vitin 2030.
Vendimi për marrëveshjet e reja vjen si vlerësim për potencialin, paraqitjet dhe kontributin që të dy futbollistët kanë dhënë me fanellën bardhekaltër.
Të lidhura
None found
Ahmeti dhe Mehmeti shihen si pjesë e rëndësishme e së ardhmes së Prishtinës dhe pritet të kenë një rol gjithnjë e më të madh në skuadër.
Përveç aktivizimit me ekipin e parë, dy lojtarët janë gjithashtu pjesë e Kombëtares së Kosovës në grupmoshat U19 dhe U21.
Kontratat e vlefshme deri në vitin 2030 pasqyrojnë besimin e klubit te aftësitë dhe zhvillimi i tyre, ndërsa konfirmojnë edhe synimin e Prishtinës për të ndërtuar të ardhmen mbi bazën e talenteve të rinj.
Me këto rinovime, klubi siguron praninë afatgjatë të dy futbollistëve që përfaqësojnë një investim të rëndësishëm për të ardhmen e FC Prishtinës dhe të futbollit kosovar.