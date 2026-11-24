Agron Shehaj, kryetar i Partisë Mundësia, reagoi ndaj lajmit për përjashtimin e Elisa Spiropalit nga grupi parlamentar i PS-së dhe paralajmërimit të saj se do të flasë nesër.
Në një postim në rrjetet sociale, Shehaj i kërkoi deputetes socialiste të tregojë hapur, sipas tij, si ka vjedhur qeveria ku ajo ka qenë pjesë dhe ku janë fshehur paratë e shqiptarëve. Përndryshe, tha ai, duhet të heshtë.
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Shehaj u shpreh se shqiptarët dëgjojnë prej muajsh për përplasjet brenda mazhorancës, mes Edi Ramës, Erion Veliajt, Belinda Ballukut dhe Elisa Spiropalit. Sipas tij, ata që po dalin kundër Ramës duhet të tregojnë të vërtetat për aferat korruptive të qeverisë socialiste.
Ai parashikoi se Spiropali do të flasë për përplasjen me Ramën dhe për mënyrën si, sipas saj, i janë shkelur të drejtat, jo për vjedhjen dhe fshehjen e parave të shqiptarëve. Shehaj përmendi gjithashtu pretendimin se Belinda Balluku merr pjesën më të madhe të parave që u vidhen shqiptarëve, si dhe krahasimin mes Erion Veliajt, që sipas tij ka vjedhur dhe shkon në burg, dhe Belinda Bakllukut, që ai e akuzon po ashtu për vjedhje, por që nuk shkon në burg.
«Mos na hapni më barkun me këto diskutime. Nëse keni ndërmend të flisni, flisni troç, ndryshe qepeni!», përfundoi Shehaj.