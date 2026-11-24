Gjatë një interviste mbrëmë në TV Telma, gazetarja e pyeti kryeministrin Mickoski nëse paralajmërimet e Maksim Dimitrievskit për pasojat e një vendimi të ndryshëm lidhur me provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe lidhen me ndonjë marrëveshje për zgjedhje të parakohshme parlamentare.
Mickoski u përgjigj se, nëse kërkohen zgjedhje të parakohshme, opozita e bashkuar mund të paraqesë nismë për shpërndarjen e Parlamentit. Ai tha se qeveria do ta mbështeste atë nismë dhe vendi do të shkonte në zgjedhje, ndërsa puna e tyre zhvillohet mbi bazën se zgjedhjet e rregullta parlamentare do të mbahen në pranverën e vitit 2028.
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Kryeministri hodhi poshtë hamendësimet për skenarë apo për largimin e Dimitrievskit, duke thënë se edhe nëse ai largohet, qeveria ka 61 deputetë, madje edhe më shumë.
Ai nënvizoi gjithashtu se bashkëpunimi dhe koordinimi me VLEN-in janë të rregullta dhe shumë të mira.