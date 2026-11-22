Modeli më i ri i Ferrarit, 296 Challenge Stradale, u prezantua si një superveturë e frymëzuar nga bota e garave, por e certifikuar njëkohësisht për rrugë publike.
Sipas prodhuesit italian, bëhet fjalë për automjetin e tij të prodhimit serik që qëndron më pranë një makine garash se çdo model tjetër.
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Në dallim nga Ferrari 296 GTB dhe 296 Speciale, ky version nuk është i pajisur me sistem hibrid.
Nën kapakun e tij ndodhet vetëm një motor V6 biturbo prej 3.0 litrash, i cili gjeneron 670 kuaj fuqi.
Me një masë të ulur në rreth 1,330 kilogramë, 296 Challenge Stradale arrin nga 0 deri në 100 km/h për afërsisht 2.8 sekonda, ndërsa shpejtësia e tij maksimale i kalon 300 km/h.
Ky model është zhvilluar në të njëjtën kohë me Ferrari 296 Challenge Evo, që do të garojë në kampionatin Ferrari Challenge duke nisur nga viti 2027.
Me një çmim fillestar rreth 307 mijë dollarë, Ferrari 296 Challenge Stradale pozicionohet si një prej modeleve më sportive të markës italiane, i menduar për entuziastët që duan ndjesinë e pistës edhe gjatë përdorimit në rrugë publike.