Komisionerja evropiane për Zgjerim, Marta Kos, i kërkoi Qeverisë së Maqedonisë së Veriut të miratojë dhe zbatojë ndryshimet kushtetuese, duke i cilësuar ato si kushtin kryesor për vijimin e negociatave me Bashkimin Evropian.
“Ju lutem, përmbusheni obligimin tuaj dhe zbatoni ndryshimet kushtetuese. Jam e bindur se më pas mund të vazhdojmë përpara, në interesin më të mirë të qytetarëve tuaj”, deklaroi Kos.
Të lidhura
None found
Ajo u shpreh se e kupton pakënaqësinë e qytetarëve për shkak të bllokimit prej vitesh të procesit të integrimit evropian, por nënvizoi se zgjerimi i BE-së ka përpara një mundësi historike.
Kos theksoi se nevojiten edhe reforma për luftën kundër korrupsionit, zbatimin e sundimit të ligjit dhe forcimin e institucioneve demokratike.
Maqedonia e Veriut ende nuk ka hapur kapitujt e parë të negociatave, ndërsa miratimi i ndryshimeve kushtetuese mbetet parakushti kryesor për zhbllokimin e procesit.