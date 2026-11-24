Bashkëkryetari i VLEN-it, Bilall Kasami, reagoi ndaj kundërshtimit të ZNAM-it për zhvillimin e Provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ai tha se kjo nuk është hera e parë që partia shpreh qëndrime të tilla.
Gjatë një interviste në emisionin “Verdict” në TVM2, Kasami e cilësoi ZNAM-in si partnerin më të vogël në Qeveri dhe tha se, përmes këtyre deklaratave, partia përpiqet të krijojë hapësirë politike për veten.
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Kasami kujtoi se ZNAM kishte mbajtur qëndrim të ngjashëm edhe për vendosjen e flamurit kombëtar në zyrat e institucioneve. Sipas tij, si ZNAM-i, ashtu edhe VLEN-i, marrëveshjet për këto çështje i kanë me kryeministrin. Ai shtoi se vazhdimi ose jo i pjesëmarrjes së ZNAM-it në Qeveri është çështje e vetë partisë.
Për Provimin e jurisprudencës në shqip, Kasami tha se VLEN ka rënë dakord me kryeministrin që zgjidhja ligjore të kalojë në Kuvend pas miratimit dhe marrjes së rekomandimit pozitiv nga Komisioni i Venecias.
I pyetur për qëndrimet e ish-ministrit të Drejtësisë, Igor Fillkov, i cili kishte përdorur retorikë të ngjashme edhe kur ishte pjesë e ZNAM-it, Kasami u përgjigj se kjo është arsyeja pse ai nuk është më ministër.