Pas tri javësh pushim, Liga e Kampionëve rikthehet me ndeshjet e xhiros së pestë të fazës së ligës. Tetë përballjet e para zhvillohen të martën, ndërsa xhiroja përfundon të mërkurën mbrëma me tetë të tjera.
Arsenal – Borussia Dortmund dhe Manchester City – Napoli janë dy duelet që pritet të tërheqin më shumë vëmendje sonte. Ato luhen në stadiumin “Emirates” në Londër dhe në “Etihad” në Manchester, mes shtatë ndeshjeve që nisin në orën 21:00.
Të lidhura
None found
Në Londër, Arsenali, që kryeson Premier Leaguen, pret Dortmundin, liderin e Bundesligës. Të dyja skuadrat synojnë fitoren e tyre të katërt në Champions.
Arsenali renditet aktualisht i treti me 10 pikë, një më shumë se Dortmundi. Ky i fundit ka po aq pikë sa City, ndërsa Napoli, me vetëm tri pikë, ndodhet në vendin e 27-të.
Në orën 21:00 fillojnë edhe ndeshjet Como – AEK, Feyenoord – Porto, Leipzig – Lens, Real Madrid – PSV dhe Slovan – Betis. Më herët, në orën 18:45, luhen Bodo/Glimt – LASK dhe Galatasaray – Aston Villa.