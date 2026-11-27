Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, ka zhvilluar një takim me Presidenten e Kosovës, Justina Shiroka-Pula, në nisje të punimeve të Samitit të Procesit të Brdo-Brijunit në Ohër.
Gjatë takimit, Begaj rikonfirmoi mbështetjen e Shqipërisë për dhënien e statusit kandidat Kosovës në Bashkimin Evropian, hapjen e negociatave të anëtarësimit dhe anëtarësimin e saj në NATO.
Të lidhura
None found
Kreu i shtetit shqiptar theksoi se Kosova meriton një qasje të re nga Bashkimi Evropian, duke vlerësuar përpjekjet e saj për përmbushjen e standardeve evropiane dhe përafrimin me politikat e BE-së.
Gjithashtu, Begaj bëri të ditur se kërkesa për njohjen e Kosovës nga shtetet që ende nuk e kanë ndërmarrë këtë hap, mbetet pjesë e agjendës së tij në takimet me përfaqësuesit ndërkombëtarë.
Një tjetër çështje e diskutuar mes dy presidentëve, ishte procesi gjyqësor në Hagë. Begaj shprehu mbështetjen e plotë të Shqipërisë për hapat ligjorë të autoriteteve të Kosovës dhe të drejtën kushtetuese për ndërmarrjen e nismave ligjore lidhur me Dhomat e Specializuara, në konsultim me partnerët ndërkombëtarë.
Presidenti rikonfirmoi qëndrimin e Shqipërisë për një drejtësi të paanshme, që respekton edhe kontekstin historik të luftës së popullit të Kosovës për liri.
Begaj kërkoi gjithashtu intensifikimin e bashkëpunimit dypalësh dhe rikthimin e takimeve më të shpeshta të përbashkëta ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës.
Sipas tij, dy presidentët duhet të shërbejnë si faktorë përbashkues të shqiptarëve, duke promovuar interesat dhe aspiratat e tyre në arenën ndërkombëtare, përtej politikës së ditës.