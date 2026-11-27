Kryetari i bashkise se Tiranës, Erion Veliaj ka emëruar Halit Valterin në krye të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit (IMT) në Bashkinë e Tiranës, pas shkarkimit nga detyra të Rigers Sheqerit.
Sheqeri u shkarkua më 20 nëntor 2026, ndërsa në vendin e tij është emëruar Halit Valteri, ish-deputet dhe anëtar i Këshillit Bashkiak të Tiranës.
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Valteri do të marrë drejtimin e institucionit që ka në kompetencë kontrollin e territorit, inspektimin e ndërtimeve dhe evidentimin e shkeljeve në fushën e zhvillimit urban në kryeqytet.
Emërimi i tij vjen pas ndryshimeve në drejtimin e këtij institucioni të Bashkisë së Tiranës.