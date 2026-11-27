Ndeshjet europiane të futbollit u shoqëruan me skena të rënda dhune mbrëmjen e kaluar, ku tifozë të maskuar u përplasën me policinë, ndërsa tifozë të cilëve u ishte ndaluar hyrja arritën të futeshin në tribunat e stadiumeve.
Incidentet më të rënda u regjistruan në Marseille, gjatë ndeshjes së Europa League mes skuadrës franceze dhe Levski Sofias nga Bullgaria.
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Sipas raportimeve, rreth 200 deri në 300 huliganë sulmuan tifozët miq, duke përdorur shkopinj, flakadanë dhe tuba metalikë.
Situata u përshkallëzua pas provokimeve të dyshuara nga një grup ultrasish bullgarë, të cilët raportohet se kanë lidhje me qarqe neonaziste. Një prej tyre dyshohet se ka kryer edhe përshëndetje naziste, duke shtuar tensionet mes tifozërive.
Sipas mediave franceze, përplasjet përfshinë grushte dhe përdorimin e një bombole fikëse zjarri për të goditur tifozët. Gjithashtu, në drejtim të mbështetësve u hodhën shishe, flakadanë dhe mjete piroteknike. Disa tifozë mbetën të plagosur, ndërsa njëri prej tyre u pa me një dëmtim të rëndë në kokë dhe gjakderdhje të konsiderueshme.