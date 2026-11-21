Prodhuesi gjerman i automjeteve Audi po përshpejton ritmin e rinovimit të gamës së tij, me një sërë modelesh të reja që pritet të debutojnë gjatë vitit 2027.
Kompania me seli në Ingolstadt synon të forcojë pozicionin e saj përballë rivalëve kryesorë BMW dhe Mercedes-Benz, duke u fokusuar në automjete sportive, SUV luksoze dhe modele tërësisht elektrike.
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Pas ndërprerjes së prodhimit të modeleve A1, Q2 dhe A8, strategjia e re e Audi po orientohet drejt elektrifikimit dhe performancës së lartë.
Ndër risitë më të pritura është gjenerata e re e Audi RS6, e cila do të ofrohet si në versionin Sedan ashtu edhe në atë Avant. Ky model pritet të pajiset me teknologji hibride plug-in, duke ofruar fuqi më të madhe se paraardhësi i tij.
Në fushën e automjeteve elektrike sportive, Audi po zhvillon një model të ri me dy ulëse të bazuar në konceptin Concept C. Ky projekt po realizohet në bashkëpunim me Porsche dhe pritet të hyjë në linjën e prodhimit brenda vitit 2027.
Një tjetër debutim i rëndësishëm është Audi RS Q5, i cili mund të shënojë versionin e parë me performancë të lartë për këtë SUV. Automjeti pritet të vijë me motor V6 hibrid dhe sistemin e njohur të tërheqjes quattro.
Në segmentin e SUV-ve luksoze, Audi Q8 do të kalojë në gjeneratën e dytë, ndërsa modeli i ri Q9 do të zgjerojë ofertën me motorë benzinë dhe versione hibride të destinuara për tregun evropian.
Vëmendje të veçantë do të tërheqë edhe Audi Nuvolari, një superveturë me teknologji hibride V8, e ndërtuar mbi një platformë të përbashkët me Lamborghini Temerario. Me një çmim prej rreth 700 mijë dollarësh, prodhimi i saj do të jetë i kufizuar në vetëm 499 njësi.
Ndërkohë, Audi A2 e-tron do të rikthejë një emër historik në formën e një veture kompakte elektrike, duke synuar blerësit që kërkojnë një opsion më të përballueshëm në tregun e automjeteve me zero emetime.
Me këto zhvillime, viti 2027 pritet të shënojë një etapë kyçe për Audi-n, i cili synon të kombinojë teknologjinë elektrike, luksin dhe performancën sportive në brezin e ardhshëm të automjeteve të tij.