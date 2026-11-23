Forma e mirë e Ernest Muçit me Trabzonsporin ka bërë që disa klube evropiane të interesohen për shërbimet e tij.
Roma, skuadër e Serie A, thuhet se e ndjek prej kohësh futbollistin shqiptar dhe e konsideron një përforcim të përshtatshëm për repartin ofensiv.
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Trajneri Gianpiero Gasperini synon ta afrojë Muçin gjatë merkatos së janarit, ndërsa klubi italian po përgatit një ofertë për kartonin e tij.
Trabzonspori, nga ana e tij, ka përcaktuar shumën që kërkon për ta lënë të largohet: të paktën 20 milionë euro.
Muçi është nën kontratë me klubin turk deri në vitin 2029. Në sezonin aktual, ai ka realizuar 3 gola dhe ka dhënë 7 asistime në 15 ndeshje në të gjitha garat.
Përpara se të transferohej te Trabzonspori, Muçi luajti në Turqi edhe për Beshiktashin, ku u bashkua pasi u largua nga Legia e Varshavës.