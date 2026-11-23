Molly Meldrum, figurë e shquar e industrisë muzikore australiane, ka vdekur në moshën 83-vjeçare pas një sëmundjeje të gjatë, raportoi BBC.
Familja bëri të ditur se Meldrum ndërroi jetë paqësisht në një spital në Melburn, në orët e para të së hënës. Në njoftim, ai u përshkrua si “Guru-ja”, si dhe “rrahja e zemrës, mbrojtësi dhe shpirti i muzikës australiane”.
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I lindur më 1943 në shtetin e Viktorias, Meldrum, emri i vërtetë i të cilit ishte Ian Alexander Meldrum, u lidh me muzikën që në moshë të re. Për dekada, ai ndikoi në shijet muzikore të vendit, duke mbështetur artistë australianë si INXS dhe Kylie Minogue, por edhe emra ndërkombëtarë si Abba.
Si promotor muzikor dhe prezantues, ai drejtoi programin muzikor “Countdown” në Australian Broadcasting Corporation (ABC) dhe një segment të emisionit argëtues “Hey Hey, It’s Saturday”.
Meldrum njihej për temperamentin e gjallë dhe kapelën e tij të veçantë të tipit “Stetson”. Gjatë karrierës intervistoi shumë yje, mes tyre Mbretin Charles dhe Elton John. Ky i fundit e cilësoi si “ndikimin më të rëndësishëm të vetëm në muzikën pop australiane”.
Në vitin 2011, ai pësoi dëmtim të trurit pas rënies nga një shkallë. Në vitin 2014, u bë personi i parë që nuk ishte artist regjistrues që u përfshi në Sallën e Famës të Shoqatës Australiane të Industrisë së Regjistrimit (ARIA).