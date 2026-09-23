Shkarkimi i Vlora Hysenit pas lënies në “arrest shtëpiak”, ja kush do të drejtojë përkohësisht Shërbimin Informativ të Shtetit

Pas pezullimit me urdhër të SPAK, të Vlora Hysenit nga detyra si drejtuese e Shërbimit Informativ të Shtetit, drejtimi i institucionit i është besuar përkohësisht Elvis Lilës.

Hyseni u la me vendim të GJKKO në “arrest shtëpie”, pasi akuzohet se ka ndihmuar në arrati biznesmenin Ergys Agasi.

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Këto akuza provohen dhe në dosjen e SPAK, që Albeu.com i publikoi sot një pjesë të saj.

Sipas urdhrit të nxjerrë për këtë qëllim, Lila do të ushtrojë kompetencat e drejtuesit të SHISH deri në emërimin e titullarit të ri.

Vendimi ka hyrë në fuqi menjëherë dhe mbështetet në Kushtetutë dhe në legjislacionin në fuqi për administratën publike dhe Shërbimin Informativ të Shtetit.

Hyseni u paraqit fillimisht në aeroportin e Prishtinës, ku iu dorëzua autoriteteve të Kosovës. Më pas, ajo u shoqërua drejt pikës kufitare të Vërmicës, ku në kufi me Kukësin iu dorëzua autoriteteve shqiptare për vijimin e procedurave ligjore.

Pas mbërritjes në territorin shqiptar, një automjet civil i autoriteteve e shoqëroi Hysenin drejt Tiranës, ku do të zbatohet masa e arrestit në shtëpi.

Vendimi:

Z. Elvis Lila, drejtor i Departamentit Operativ, t’i delegohen përkohësisht kompetencat administrative të drejtorit të Shërbimit Informativ të Shtetit.

2. Delegimi i kompetencave fillon me hyrjen në fuqitë këtij urdhri dhe mbaronme emërimin e drejtorittë ShërbimitInformativ tëShtetit.

3. Ngarkohet z. Elvis Lila, drejtor i Departamentit Operativ, në Shërbimin Informativ tëShtetit, për zbatimin e këtij urdhri.

4. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherëdhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 


Shtuar 23.09.2026 13:55

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