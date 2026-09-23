FOTO/ Modeli shqiptar Jurgen Lika prezanton momentet më të veçanta nga New York Fashion Week 2026

Pas pjesëmarrjes në New York Fashion Week, modeli shqiptar Jurgen Lika rikthehet duke ndarë me publikun disa nga momentet më të rëndësishme të eksperiencës së tij në një prej ngjarjeve më të rëndësishme të modës në botë.
Përgjatë këtij sezoni, ai u ngjit në pasarelë duke prezantuar koleksione të ndryshme, në bashkëpunim me stilistë dhe ekipe krijuese, në një atmosferë ku moda, arti dhe kreativiteti u ndërthurën në çdo detaj.
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Nëpërmjet fotografive të publikuara, Jurgen sjell jo vetëm pamjet nga pasarela, por edhe energjinë dhe emocionet që e shoqërojn
New York Fashion Week është çelësi që hap dyert e një bote ku suksesi nuk matet vetëm me duartrokitjet. Ai ndërtohet mbi profesionalizmin, përkushtimin, perfeksionin, respektin për çdo detaj dhe aftësinë për të përballuar sfidat që qëndrojnë pas çdo daljeje në pasarelë.” shprehet ai.
Me këtë publikim, Jurgeni synon të ndajë me publikun shqiptar disa nga krijimet më të bukura të këtij sezoni, duke e konsideruar këtë eksperiencë një tjetër hap në rrugëtimin e tij profesional.
Fotot e mëposhtme sjellin disa prej momenteve më të veçanta nga New York Fashion Week, një eksperiencë që vazhdon të frymëzojë rrugëtimin e tij në industrinë ndërkombëtare të modës.