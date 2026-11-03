PSG-ja mposht Villarrealin me gjashtë gola dhe ruan ecurinë perfekte në Ligën e Kampionëve

PSG-ja mposht Villarrealin me gjashtë gola dhe ruan ecurinë perfekte në Ligën e Kampionëve

Paris Saint-Germaini regjistroi një tjetër paraqitje mbresëlënëse në Ligën e Kampionëve, duke mundur Villarrealin 6-0. Kampionët e Evropës e kontrolluan plotësisht takimin dhe vijuan serinë e tyre perfekte në këtë garë.

Skuadra franceze shënoi katër herë në 17 minutat e para. Joao Neves hapi serinë e golave në minutën e nëntë dhe, tri minuta më pas, Desire Doue dyfishoi epërsinë.

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Në minutën e 13-të, Senny Mayulu e çoi rezultatin në 0-3. Golin e katërt e realizoi Fabian Ruiz në minutën e 17-të, pas një kombinimi me Maghnes Akliouche.

Epërsia e PSG-së u thellua edhe pas pushimit. Në minutën e 50-të, Fabian Ruiz shënoi golin e dytë personal, pas asistimit të Vitinha, për rezultatin 0-5.

David Boly vulosi fitoren e thellë të parisienëve në minutën e 78-të, duke shënuar golin e gjashtë pas pasimit të Joao Neves.

PSG-ja mbetet me ecuri perfekte në Ligën e Kampionëve, ndërsa Villarreali duhet të përpiqet të rikuperohet pas kësaj mbrëmjeje të vështirë përballë kampionëve të Evropës.


Shtuar 3.11.2026 22:54

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