Izraeli paralajmëron SHBA-në dhe vendet e Gjirit për rrezikun e armëve kimike iraniane

Mundësia e përdorimit të armëve kimike nga Irani është bërë objekt i një paralajmërimi që Izraeli u ka përcjellë Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të Gjirit. Sipas pretendimeve izraelite, Teherani po punon për zhvillimin e teknologjisë që do të mundësonte transportimin dhe lëshimin e këtyre armëve nëpërmjet raketave.
The New York Times raporton se, në vlerësimin e zyrtarëve izraelitë, ky rrezik kërkon vëmendje më urgjente se kërcënimi bërthamor. Për këtë mundësi, ata kanë vënë në dijeni edhe Uashingtonin.
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Reagimet në Gjirin Persik nuk kanë qenë të njëjta: disa vende i kanë vlerësuar si të parëndësishme të dhënat e inteligjencës, kurse zyrtarë të tjerë po i trajtojnë me seriozitet paralajmërimet.
Nga ana tjetër, disa zyrtarë amerikanë shprehin dyshime për qëllimin e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Ata dyshojnë se ai po i shfrytëzon këto paralajmërime për ta shtyrë Donald Trumpin drejt një përballjeje tjetër me Iranin.